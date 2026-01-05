Vodostaj Drine u Goraždu nastavlja da raste: Mještani i pripadnici civilne zaštite prate situaciju

Prema mjerenjima u 23 sata vodostaj Drine u Goraždu dostigao je 263 centimetra i nastavlja da raste. Za samo dva sata nivo vode porastao je za više od 30 centimetara.



Službe zaštite i spašavanja stavljene su u stanje pripravnosti. Trenutno najkritičnija situacija je u naselju Luka gdje se nivo Drine približava kritičnoj tački, a voda na saobraćajnicu prodire iz odvodnih cjevovoda i šahtova.