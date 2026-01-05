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RASTU VODOSTAJI

Vodostaj Drine u Goraždu nastavlja da raste: Mještani i pripadnici civilne zaštite prate situaciju

Službe zaštite i spašavanja stavljene su u stanje pripravnosti

Vodostaj Drine u Goraždu nastavlja da raste - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

5.1.2026

Prema mjerenjima u 23 sata vodostaj Drine u Goraždu dostigao je 263 centimetra i nastavlja da raste. Za samo dva sata nivo vode porastao je za više od 30 centimetara.


Službe zaštite i spašavanja stavljene su u stanje pripravnosti. Trenutno najkritičnija situacija je u naselju Luka gdje se nivo Drine približava kritičnoj tački, a voda na saobraćajnicu prodire iz odvodnih cjevovoda i šahtova. 

Stanje pomno prate mještani i pripadnici civilne zaštite. Slaba kiša ponovo je počela da pada i nema naznaka da će vodostaji početi da opadaju.

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# GORAŽDE
# DRINA
# VODOSTAJ
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