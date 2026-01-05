Vodostaj Drine u Goraždu nastavlja da raste: Mještani i pripadnici civilne zaštite prate situaciju

Prema mjerenjima u 23 sata vodostaj Drine u Goraždu dostigao je 263 centimetra i nastavlja da raste. Za samo dva sata nivo vode porastao je za više od 30 centimetara.
RASTU VODOSTAJI
Službe zaštite i spašavanja stavljene su u stanje pripravnosti
Prema mjerenjima u 23 sata vodostaj Drine u Goraždu dostigao je 263 centimetra i nastavlja da raste. Za samo dva sata nivo vode porastao je za više od 30 centimetara.
Službe zaštite i spašavanja stavljene su u stanje pripravnosti. Trenutno najkritičnija situacija je u naselju Luka gdje se nivo Drine približava kritičnoj tački, a voda na saobraćajnicu prodire iz odvodnih cjevovoda i šahtova.
Stanje pomno prate mještani i pripadnici civilne zaštite. Slaba kiša ponovo je počela da pada i nema naznaka da će vodostaji početi da opadaju.
DETALJI POLICIJSKE AKCIJE
BOKA STRAHUJE