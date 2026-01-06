U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Bolesni pate dok čekaju terapiju

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Bolesni pate dok čekaju terapiju.

Prema zakonskim rješenjima u FBiH, Lista lijekova Fonda solidarnosti mora se revidirati najmanje jednom godišnje, a prema svjetskim smjernicama, to se čini svaka dva mjeseca. Nažalost lista lijekova u FBiH posljednji je put revidirana 2019. godine.

Tek 40-ak centimetara snijega, a stvorena pometnja i zastoji u cijeloj zemlji. Jedna osoba preminula, kolaps saobraćaja struje i institucija.

BiH u fokusu kiparskog predsjedavanja Evropskom unijom. Žele vidjeti napredak u proširenju, rečeno je za "Avaz".

Borba mladih parova za stan u Sarajevu: Uk povukao Zakon koji bi dao dodatne olakšice.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida traži da se 9. januar proglasi Danom žalosti.

Nakon Trampovog upozorenja Rodrigez preuzela Madurovu funkciju. Saznajte šta je poručila građanima nakon inauguracije.

Nakon što je snijeg izazvao velike probleme u saobraćaju za "Avaz" je govorio stručnjak za saobraćaj Adnan Tatarević.

Saznajte u kojim gradovima pazarni dan i pijace nisu nestali.

Istražujemo gdje završava novac građana za upravljanje zgradama. Više o tome čitajte na stranama sarajevskog kantona.

Slučaj širenja laži putem mreža dobio epilog: Za prvu damu Francuske tvrdili da je muškarac, pa osuđeni.

Formiran predmet nakon održanih protesta u Bihaću. Tužilaštvo će istražiti kako je stradao Adem Jušić.

Najavljen bogat program koncerata Sarajevske filharmonije za 2026. godinu. Više o tome čitajte na stranama kulture.

Dizajnerica Aleksandra Stamenić za "Dnevni avaz" govorila je i izazovima modne industrije.

Na sportskim stranama donosimo intervju s fudbalerom Radnika Aldinom Hrvanovićem. Svako pročitajte i analizu: Šta poslije Amorima: Mančester Junajted i dalje zarobljen u Fergusonovoj sjeni.

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