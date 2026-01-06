Na Rostovu obustavljen saobraćaj, zbog izlijevanja rijeke zatvorena cesta Nevesinje-Gacko

Zbog popriječena 3 teretna vozila, na planinskom prevoju Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) obustavljen je saobraćaj.

Zbog izlijevanja rijeke, za saobraćaj je zatvorena i magistralna cesta Nevesinje-Gacko.

Snijeg na cestama

U zapadnoj Bosni pada snijeg i zadržava se na svim putnim pravcima, saobraća se otežano. Preko svih planinskih prevoja u ovom dijelu naše zemlje teretna vozila preko 7,5 tona moraju postaviti lance.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrom kolovozu, a zbog ledene kiše koja je padala tokom noći upozoravamo i na mjestimično zaleđene dionice. Posebno skrećemo pažnju na dionice u jugozapadnoj Bosni, na širem području Livna i Glamoča, poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Zbog težine snijega, česte su prijave oborenih stabala i granja na kolovoz. Također, skrećemo pažnju i na odrone kamenja na kolovoz, kao i na smanjenu vidljivost, zbog magle.

Planiranje putovanja

- Prognoze meteorologa nisu optimistične do kraja ove sedmice, pa molimo vozače da u skladu sa vremenskom situacijom planiraju svoja putovanja. Budite maksimalno oprezni. Na put ne krećite bez zimske opreme. Vozite sporije, čuvajte vaš život, kao i živote ostalih učesnika u saobraćaju - navode dalje iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Izlijevanje vode

Zbog čestih izlijevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Domanovići-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja. Molimo vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog pravoslavnog Božića, danas od 12 sati do sutra 07.01.2026. god. do ponoći zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.