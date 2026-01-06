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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Situacija na području Mostara jutros znatno bolja

Do sada nije bilo potrebe za evakuacijom, kazao Voljevica

Poplave koje su se dogodile noćas - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

6.1.2026

Stanje na području Mostara gdje su se sinoć iz svog korita izlile rijeke Buna i Bunica, usljed čega je poplavljeno nekoliko stambenih objekata i gdje je na prostoru Žitomislića, južno od grada, također, došlo do poplava, dok se u naselju Cim aktiviralo novo klizište, jutros je bolje.

Potvrdio je to za „Avaz“ šef Službe civilne zaštite Grada Mostara, Arnel Voljevica, istakavši da od jutarnjih sati zajedno s gradonačelnikom Mostara, Marijom Kordićem obilaze ugrožena mjesta.

- Na području Malog Polja voda je ušla u nekoliko kuća, međutim, više se radilo o podzemnim i oborinskim vodama nego što je to bilo od rijeke Bunice. Međutim, niko nije evakuisan, smještaj smo bili osigurali, ali, nasreću, nije bilo potrebe za tim. Jutros je bolja situacija. U Cimu smo uspjeli osposobiti put do kuća, tako da je stanje puno bolje nego sinoć - kazao nam je Voljevica.

Naglasio je da je na području Blagaja rijeka Buna u opadanju, a na tom prostoru nije bilo poplavljenih objekata.

Naveo je da će biti održana sjednica Štaba civilne zaštite tokom dana, nakon sagledavanja situacije u Žitomisliću te ostalom području te izrazio nadu da će danas biti povoljnije vremenske prilike.

# BUNA
# BUNICA
# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
# ARNEL VOLJEVICA
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