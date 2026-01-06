Situacija na području Mostara jutros znatno bolja

Stanje na području Mostara gdje su se sinoć iz svog korita izlile rijeke Buna i Bunica, usljed čega je poplavljeno nekoliko stambenih objekata i gdje je na prostoru Žitomislića, južno od grada, također, došlo do poplava, dok se u naselju Cim aktiviralo novo klizište, jutros je bolje.

Potvrdio je to za „Avaz“ šef Službe civilne zaštite Grada Mostara, Arnel Voljevica, istakavši da od jutarnjih sati zajedno s gradonačelnikom Mostara, Marijom Kordićem obilaze ugrožena mjesta.

- Na području Malog Polja voda je ušla u nekoliko kuća, međutim, više se radilo o podzemnim i oborinskim vodama nego što je to bilo od rijeke Bunice. Međutim, niko nije evakuisan, smještaj smo bili osigurali, ali, nasreću, nije bilo potrebe za tim. Jutros je bolja situacija. U Cimu smo uspjeli osposobiti put do kuća, tako da je stanje puno bolje nego sinoć - kazao nam je Voljevica.