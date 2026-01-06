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APELUJE SE NA OPREZ

Vodostaji rijeka u Foči u porastu: Traži se proglašenje vanrednog stanja

Poslanik SDS-a u NSRS Ognjen Bodiroga kaže da službe koje su zadužene za praćenje i reagovanje ostaju prisutne na terenu

Civilna zaštita. A. Bajramović

M. P.

6.1.2026

Poslanik SDS-a u NSRS Ognjen Bodiroga na Facebook nalogu je napisao da zbog trenutne situacije treba proglasiti potrebno je proglasiti vanredno stanje na teritoriji općine Foča i formirati tim koji će koordinirati sa nadležnim institucijama.

- Omogućiti bezbjedan drumski saobraćaj na magistralnim putevima na teritoriji općine Foča, prije svega prema Tjentištu i Sarajevu. Potrebno je da svi koordinisano rade na rješavanju trenutne situacije u općini Foča, naveo je Bodiroga.

Dodaje kako je potrebno raditi na prevenciji izlivanja rijeke Bistrice, Ćehotine i Drine i napraviti plan djelovanja u slučaju izlivanja ovih rijeka iz svojih korita, te da je potrebno omogućiti uredno snabdijevanje električnom energijom svih naselja.

Iz Civilne zaštite apeluju na oprez, iako kako kažu za sada nema opasnosti.

Vodostaji Drine, Ćehotine i Bistrice na području općine Foča za sada su u porastu zbog ogromnih količina padavina.

# DRINA
# FOČA
# OGNJEN BODIROGA
# GORAŽDE
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