Vodostaji rijeka u Foči u porastu: Traži se proglašenje vanrednog stanja

Poslanik SDS-a u NSRS Ognjen Bodiroga na Facebook nalogu je napisao da zbog trenutne situacije treba proglasiti potrebno je proglasiti vanredno stanje na teritoriji općine Foča i formirati tim koji će koordinirati sa nadležnim institucijama.

- Omogućiti bezbjedan drumski saobraćaj na magistralnim putevima na teritoriji općine Foča, prije svega prema Tjentištu i Sarajevu. Potrebno je da svi koordinisano rade na rješavanju trenutne situacije u općini Foča, naveo je Bodiroga.

Dodaje kako je potrebno raditi na prevenciji izlivanja rijeke Bistrice, Ćehotine i Drine i napraviti plan djelovanja u slučaju izlivanja ovih rijeka iz svojih korita, te da je potrebno omogućiti uredno snabdijevanje električnom energijom svih naselja.