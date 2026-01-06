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BURNA REAKCIJA

Zuhrić oštro poručio Uku: Svi zajedno propadamo dok ste vi vlast

Osim odgovornosti, koju bi da podijelite sa drugima, sve je vaše i stranačko, napisao je Zuhrić

Albin Zuhrić i Nihad Uk. Facebook

M. P.

6.1.2026

Skoro cijeli dan jučer iz Vlade KS nisu se oglašavali o nesreći u naselju Grbavica kada je u padu stabla poginula žena.

Tek u večernjim satima oglasio se kantonalni premijer Nihad Uk kazavši da je "u ovakvim okolnostima, odgovornost zajednička".

Ovakva izjava premijera Uka izazvala je burnu reakciju zastupnika u Skupštini KS Albina Zuhrića koji se oglasio na Facebook-u.

- Jel zajednička plata od 5000? Jesu zajednički savjetnici? A vozači, jesu naši zajednički? Jel zajednički nepotizam koji provodite? Jesu zajednički skriveni, prenapuhani ugovori? Jesu zajednički odlasci u Dubai koje krijete? Jesu zajednički satovi koji koštaju po pet vaših plata, a drugih primanja osim plata nemate?

Dodao je da osim odgovornosti, ne vide ništa drugo zajedničko.

- Osim odgovornosti, koju bi da podijelite sa drugima, sve je vaše i stranačko, napisao je Zuhrić.

Za kraj je napisao:

Status Zuhrića. Screenshot / Facebook

- Ali imamo nešto zajedničko, to je tačno, svi zajedno propadamo dok ste vi vlast, zaključio je Zuhrić.

# VLADA KS
# NIHAD UK
# SARAJEVO
# ALBIN ZUHRIĆ
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