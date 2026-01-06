Zuhrić oštro poručio Uku: Svi zajedno propadamo dok ste vi vlast

Skoro cijeli dan jučer iz Vlade KS nisu se oglašavali o nesreći u naselju Grbavica kada je u padu stabla poginula žena.

Tek u večernjim satima oglasio se kantonalni premijer Nihad Uk kazavši da je "u ovakvim okolnostima, odgovornost zajednička".

Ovakva izjava premijera Uka izazvala je burnu reakciju zastupnika u Skupštini KS Albina Zuhrića koji se oglasio na Facebook-u.

- Jel zajednička plata od 5000? Jesu zajednički savjetnici? A vozači, jesu naši zajednički? Jel zajednički nepotizam koji provodite? Jesu zajednički skriveni, prenapuhani ugovori? Jesu zajednički odlasci u Dubai koje krijete? Jesu zajednički satovi koji koštaju po pet vaših plata, a drugih primanja osim plata nemate?

Dodao je da osim odgovornosti, ne vide ništa drugo zajedničko.

- Osim odgovornosti, koju bi da podijelite sa drugima, sve je vaše i stranačko, napisao je Zuhrić.

Za kraj je napisao: