Ulice na Ilidži u katastrofalnom stanju: Sav snijeg stjeran na trotoar

Mještani Ilidže i oni koji su zaposleni na ovom području općine ili koji prolaze tim sarajevskim naseljem ogorčeni su zbog snijega koji ni jutros nije očišćen.

Kako se redakciji „Avaza“ požalio jedan čitatelj, u ulici Mustafe Pintola, sav snijeg „stjeran“ je na trotoar.

To je znatno onemogućilo kretanje pješacima trotoarima. Stepenice su također zatrpane snijegom, a prilaz za osobe sa invaliditetom također nije očišćen.

Građani su primorani hodati saobraćajnicom, što predstavlja rizik kako za vozače, tako i za pješake.

Ista situacija bila je i sinoć na ovom području.