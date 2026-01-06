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NEMARNOST

Ulice na Ilidži u katastrofalnom stanju: Sav snijeg stjeran na trotoar

Građani su primorani hodati saobraćajnicom, što predstavlja rizik kako za vozače, tako i za pješake

Snijeg na Ilidži - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

6.1.2026

Mještani Ilidže i oni koji su zaposleni na ovom području općine ili koji prolaze tim sarajevskim naseljem ogorčeni su zbog snijega koji ni jutros nije očišćen.

Kako se redakciji „Avaza“ požalio jedan čitatelj, u ulici Mustafe Pintola, sav snijeg „stjeran“ je na trotoar.

To je znatno onemogućilo kretanje pješacima trotoarima. Stepenice su također zatrpane snijegom, a prilaz za osobe sa invaliditetom također nije očišćen.

Građani su primorani hodati saobraćajnicom, što predstavlja rizik kako za vozače, tako i za pješake.

Ista situacija bila je i sinoć na ovom području. 

# SNIJEG
# ILIDŽA
# SARAJEVO
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