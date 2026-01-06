Video / Haos u Rajlovcu: Rijeka Bosna se izlila i poplavila dvorišta privrednih subjekata

Brojne rijeke su znatno nabujale upravo zbog padavina, a takva situacija je i u Rajlovcu. Fotoreporter „Avaza“ nalazi se na tom području gdje je zabilježio fotografije.

Zbog obilnih padavina koje su pogodile BiH, situacija u brojnim gradovima je alarmantna. Čak je u Zvorniku proglašena vanredna situacija.

Rijeka Bosna znatno je nabujala, ali još uvijek nema prijetnje da će srušiti most. Rijeka je znatno zamućena, a brojne grane i drveća su u njoj. Ipak, Bosna se izlila iz korita u industrijskoj zoni Rajlovac i poplavila dvorišta privrednih subjekata na toj lokaciji, te u ul. Dobroševića br. 164. gdje je poplavila poljoprivredno zemljište i ugrozila nekoliko objekata na toj lokaciji.

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo jučer je održao sjednicu na kojoj je razmatrao stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano snježnim padavinama.

Na osnovu izvještaja dostavljenog od Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, Štab je konstatovao da su Kantonalna u prava civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, odmah po prijemu Upozorenja o obilnim padavinama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Upozorenja i preporuka za provođenja mjera zaštite i spašavanja uslijed najavljenih ekstremnih velikih padavina Federalne uprave civilne zaštite, stavili svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u pripravnost, te da se u toku jučerašnjeg dana pratili stanje na području svih općina u Kantonu Sarajevo i u sardnji sa nadležnim komunalnim javnim preduzećima i službama poduzimali mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, tako da je obezbjeđeno funkcionisanje vitalnih funkcija društva na području Kantona Sarajevo.

S obzirom da se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u narednom periodu na području Kantona Sarajevo očekuju obilne snježne padavine, koje mogu prouzrokovati probleme u funkcionisanju vitalnih funkcija društva, te da naglo topljenje snijega može prouzrokovati bujične poplave i klizišta, Štab je donio Preporuke, kojim se preporučuje općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih područja od snježnih padavina, poplava i klizišta, te da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne snježne padavine, te pojavu poplava i klizišta na području svojih općina.

Navedenim Preporukama preporučeno je nadležnim kantonalni organima i općinskim službama za upravu da u punom kapacitetu angažuju pravna lica (s kojima imaju potpisane sporazume/ugovore o zimskom održavanju putena) na kontinuiranom čišćenje snijega sa saobraćajnica, kao i svim pravnim i fizičkim licima da na vrijeme preduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina, poplava i klizišta, te građanima da se ne kreću u blizini velikih stabala i objekata zbog opasnosti od urušavanja stabala i padanja ledenica i snijega s krovova objekata.

Također, je preporučeno nadležnim inspekcijskim organima da pojačaju aktivnosti na terenu i da u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzmu mjere prema svim pravnim i fizičkim licima, koja neizvršavanjem svojih zakonskih obaveza dodatno povećavaju opasnost po ljude i materijalna dobra.

Pogledajte šta je naš fotoreporter zabilježio.

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