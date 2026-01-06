Proglašena vanredna situacija u Zvorniku: Drina ne miruje

Nažalost, tokom noći došlo je do naglog porasta vodostaja rijeke Drine. Kako je jutros saopćeno, Hidroelektrana Mali Zvornik bila je primorana da ispusti velike količine vode zbog iznenadnog porasta vodostaja uzvodno, koji nije bio predviđen.

Prema dostupnim informacijama, trenutni protok vode na HE Bajina Bašta iznosi oko 2.350 kubnih metara u sekundi, zbog čega se u poslijepodnevnim satima u Zvorniku očekuje protok od 2.500 do 2.700 kubnih metara u sekundi, što predstavlja izuzetno veliki porast.

– Nažalost, prognoze za naredne dane nisu optimistične jer se očekuje dodatni rast vodostaja rijeke Drine – saopćeno je iz Gradskog štaba za vanredne situacije.

Dodaju da su nadležne službe već na terenu te da je šteta već pričinjena, s obzirom na to da su dva automobila završila pod vodom.

– Dobra vijest je da su rijeke Sapna, Hoča i Drinjača u svojim koritima i trenutno ne ugrožavaju stanovništvo. Učinit ćemo sve da spriječimo veću štetu, ali iz pravca Foče i Bajine Bašte dolazi snažan vodeni talas na koji, nažalost, ne možemo značajno utjecati – istakao je komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Bojan Ivanović.

Pripadnici Službe civilne zaštite i Vatrogasne jedinice Zvornik već su raspoređeni u naseljima Terminal i vikend-naselju u Šepku, gdje provode preventivne aktivnosti, dok je stanovništvo upozoreno na potencijalnu opasnost. U poslovnoj zoni Jadar pripremaju se vreće s pijeskom, a u pripravnosti je i mehanizacija.

Gradska uprava Zvornik u stalnoj je komunikaciji sa svim nadležnim preduzećima i službama, a aktivnosti se usmjeravaju prema najugroženijim područjima i domaćinstvima, u skladu s trenutnim uslovima.

– Kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom, dobili smo uvjeravanja da će vrlo brzo doći do normalizacije. Jutros su struju dobila domaćinstva u Boškovićima, Petkovcima i Šetićima. Šepak, Branjevo i Pilica trebali bi električnu energiju dobiti tokom dana. Problem predstavlja Zelinje, gdje je dalekovod u Kamenici, pod teretom snijega, u potpunosti oštećen. Očekujemo da Zelinje i Drinjača također uskoro dobiju uredno snabdijevanje, a iz Elektro-Bijeljine su najavili pokušaj obezbjeđenja napona iz pravca Milića – kazao je Ivanović.