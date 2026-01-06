Bećirović: Njegovanje vrijednosti mira, nade i uvažavanja je od posebnog značaja u vremenu izazova

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je čestitku mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu, kao i svim pravoslavnim vjernicima u Bosni i Hercegovini, povodom Božića.

- Vaše Visokopreosveštenstvo, gospodine Hrizostome, mitropolite dabrobosanski, Vama i svim pravoslavnim vjernicima u BiH želim da hrišćanski praznik Božić dočekate u miru i radosti.

Božićne poruke mira, nade i međusobnog uvažavanja podsjećaju nas na trajnu važnost solidarnosti, dijaloga i poštovanja. U vremenu brojnih izazova, njegovanje tih vrijednosti od posebnog je značaja za izgradnju povjerenja u BiH.

Uz iskrene želje za dobro zdravlje, Vama i svim pravoslavnim vjernicima želim sreću i blagostanje. Sretan Božić - kazao je Bećirović u čestitki, saopćeno je iz njegovog kabineta.