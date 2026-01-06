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MOSTAR

Video / Poplavljeni ugostiteljski objekti na Vrelu Bune, brojne vikendice i kuće ugrožene u Malom Polju

Poplavljen je i dio naselja Žitomislići

Haos kod Mostara - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

6.1.2026

Na širem području Mostara gdje su se iz svog korita izlile rijeke Buna i Bunica, a poplavljen je i dio naselja Žitomislići, južno od grada, situacija je danas nešto bolja.

Na Vrelu Bune u Blagaju poplavljeni su ugostiteljski objekti, što je slučaj tokom svih obilnijih padavina.

U naselju Malo Polje rijeka Bunica je prouzrokovala probleme vlasnicima stambenih objekata, uglavnom, vikendica.

Kako je ranije za naš portal potvrdio Arnel Voljevica, šef Službe civilne zaštite Grada Mostara, nakon teške noći stanje je danas znatno bolje.

Pogledajte šta smo zabilježili na vrelu Bune i u dijelu Malog Polja kod Blagaja.

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# POPLAVE
# BLAGAJ
# MALO POLJE
# MOSTAR
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