Borba mladih parova za stan u Sarajevu: Uk povukao Zakon koji bi dao dodatne olakšice

Nakon priče o teškom rješavanju stambenog pitanja u Sarajevu i nezadovoljstvu mladih bračnih parova, istražili smo koje olakšice postoje za mlade. U Federaciji BiH osobe do 38 godina imaju pravo na poreznu olakšicu od 30 metara kvadratnih za prvog člana domaćinstva i dodatnih 15 metara kvadratnih za svakog narednog, uključujući bračne ili vanbračne partnere i maloljetnu djecu.

Vlada Kantona Sarajevo je u septembru 2025. uputila Skupštini KS izmjene zakona kojima se uvode dodatne poreske olakšice za mlade koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Prema prijedlogu, mladi do 38 godina oslobađaju se poreza do 10.000 KM uz najmanje dvije godine prebivališta u KS, odnosno do 15.000 KM ako imaju pet godina neprekidnog prebivališta.

Ova mjera imala bi za cilj direktnu podršku mladima u Kantonu Sarajevo i poticanje demografske obnove. Međutim, „Avaz“ saznaje da je premijer KS Nihad Uk povukao ove izmjene Zakona iz procedure.

Predlagač Zakona, ministar finansija KS Afan Kalamujić za „Avaz“ je kazao da je većina općina u Kantonu Sarajevo bila protiv ovakvih olakšica, te da su kazali da moraju uraditi dodatne procjene i analize. Dakle, nema nikakvih naznaka kada bi izmjene mogle biti usvojene.