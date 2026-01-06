Ništa od Liste, pacijenti na zastarjelim lijekovima: Bolesni pate dok čekaju terapiju

U ovom proteklom periodu od sedam godina, kako kaže, koliko Lista nije obnovljena, pokazalo se da su Lista, a posljedično i pacijenti taoci finansija i budžeta FBiH.

Predsjednica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH Ana Petrović ukazuje na to da je u procesu dostupnosti lijekova pacijentima svakako jedan od najvažnijih dijelova redovna obnova Liste lijekova, odnosno dostupnost lijekova onkološkim pacijentima i svim ostalim koji boluju od teških oboljenja putem Fonda solidarnosti.

Prema zakonskim rješenjima u FBiH, Lista lijekova Fonda solidarnosti mora se revidirati najmanje jednom godišnje, a prema svjetskim smjernicama, to se čini svaka dva mjeseca.

- Naime , dodjeljeni iznosi iz budžeta, zapravo, određuju kvalitet i broj dostupnih lijekova pacijentima u FBiH, odnosno posljedično kreiraju liste čekanja. Prema javno dostupnim podacima u periodu 1995. - 2000. godine u EU se registrirao jedan novi onkološki lijek godišnje, a u periodu 2021. - 2024., 14 novih lijekova godišnje. Ovo najbolje oslikava brzinu i značaj dostupnosti inovativnog lijeka - govori Petrović za „Dnevni avaz“.

Rast oboljelih

Nažalost, kako dodaje, u BiH u tom periodu dostupno je samo osam posto od svih lijekova registriranih u EU, uz dodatnu činjenicu da je samo 20 posto tih lijekova dostupnih u BiH stavljeno na Listu i finansirano od FBiH.

- Upravo radi toga, u potpunosti razumijemo izazov obnove i izrade nove liste. Broj aplikacija s novim lijekovima i unaprijeđenim formulama u proteklih sedam godina je sigurno veliki, ali ne može se istim iznosima, koji od početka nisu dovoljni, finansirati dostupnost bilo kojeg novog lijeka niti, što je još važnije, godišnji porast broja pacijenata - objašnjava nam Petrović.

Način na koji sada sve funkcionira, kako iznosi, samo će generirati nove liste pacijenata, koji će čekati na terapiju ne nekim novim lijekom, već lijekovima starim više od 10 godina.

"Pametni lijekovi" mogu produžiti život

Maja Memić, predsjednica Udruženja „Novi pogled“, upozorava da vlasti ne prate rast broja oboljelih od karcinoma dojke te da se Lista lijekova ne revidira redovno, zbog čega pacijentima nisu dostupni savremeni lijekovi kao u drugim evropskim zemljama. Ističe da je uvođenje herceptina pokazalo koliko „pametni lijekovi“ mogu produžiti život oboljelima, ali da danas i dalje nedostaju ključni citostatici i ne postoji registar pacijenata.