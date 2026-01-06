Snimak iz zraka: U Rajlovcu Bosna poplavila dvorišta kompanija, stigla na nekoliko metara od kuća

Osim po Hercegovini, jaka kiša napravila je velike probleme i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
SARAJEVO
Trenutno je vodostaj rijeke Bosne u padu na mjestima oko Sarajeva, dok je u porastu na mjestima koja idu dalje prema sjeveru države
Osim po Hercegovini, jaka kiša napravila je velike probleme i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Kada se tome dodaju i velike količine snijega koje su pale prije dva dana, a koje se tope, problemi su bili neminovni.
Rijeka Bosna je napravila velike probleme u industrijskoj zoni Rajlovac, gdje je poplavila dvorišta privrednih subjekata.
Također u ulici Dobroševića broj 164 Bosna je poplavila poljoprivredno zemljište i ugrozila nekoliko objekata.
"Avazov" reporter je napravio snimak iz zraka na području Rajlovca i zabilježio da je rijeka Bosna došla na svega nekoliko metara do kuća.
Trenutno je vodostaj rijeke Bosne u padu na mjestima oko Sarajeva, dok je u porastu na mjestima koja idu dalje prema sjeveru države.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
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