Stručnjak za saobraćaj Adnan Tatarević za "Avaz": Slab je sistem održavanja cesta

Gotovo 40 centimetara snijega izazvalo je velike probleme u saobraćaju, snabdijevanju strujom, dok je obrušavanje stabala ugrozilo i živote građana.

Stručnjak za saobraćaj i tehnički direktor Instituta za saobraćaj iz Sarajeva, Adnan Tatarević kaže da je odgovornost na obje strane – na institucijama, preduzećima, ali i građanima.

Ko održava puteve

- Sistem održavanja cesta, koji mi imamo, moguće je unaprijediti većim nadzorom. Da se zna egzaktno koje su to ceste prvog reda i kada one moraju biti očišćene. Definitivno je nadzor, a to gledam i kroz izgradnju i održavanje cesta, jedan od faktora koji zakazuje. To su institucije u zapećku, ti nadzori se rade s jako malo finansijskih sredstava, pa imamo i rezultate takve, iako je to, po meni, najbitnija karika u sistemu. Nadzor mora biti aktivniji i “tjerati” održavaoca puteva da put drži u stanju u kakvom može – kaže Tatarević.

Kao i u pogledu cesta i saobraćajne infrastrukture, dodaje, preduzeća zadužena za njihovo održavanje moraju pratiti stanje drvoreda uz saobraćajnice i u gradskom jezgru, te ih održavati u stanju da ne predstavljaju opasnost za građane. Tatarević, s druge strane, smatra da je nerealno očekivati da sve ceste budu očišćene u 10 – 12 sati.

- Gledao sam snimke dronom Sarajeva, sve glavne ceste su očišćene. Zašto nisu autobuska stajališta, zna se ko je zadužen za njih. Zašto nisu ulazi ispred zgrada, mislim da tu ima i naše krivice. Dvosmjerna je odgovornost, ima nešto i do nas, jer čini mi se da nas puno očekuje da nam se očisti i ispred vrata – ističe Tatarević.

Jesmo li spremni

Pojašnjavajući, kako kaže, prevelika očekivanja građana, podsjeća da smo u kratkom periodu imali intenzivnije padavine.

- Moramo se zapitati koliko smo spremni za zimske uslove. Kada je riječ o čišćenju cesta, ugovori su potpisani s izvođačima i zna se koje su ceste prvog reda – prije svih autoput, zatim magistralne žile kucavice, a onda urbane glavne ceste. Imamo najavu ledene kiše, koja je mnogo opasnija od snijega.

Ako ne bude posipanja i otapanja, bojim se da to može izazvati daleko veće probleme – dodaje Tatarević.