Ministarstvo sigurnosti BiH prihvatilo satelitsko snimanje na području rijeke Trebižat zbog mogućih poplava

Na prijedlog ERCC-a, Centra za odgovor i koordinaciju u nesrećama u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine prihvatilo je dodatnu zonu satelitskog snimanja na području rijeke Trebižat u okviru Copernicus EMS Rapid Mapping usluge.

Ministarstvo sigurnosti BiH, putem Operativno-komunikacijskog centra BiH – 112, u stalnom je kontaktu s entitetskim i kantonalnim upravama civilne zaštite i kontinuirano prati stanje na terenu.

- Još jednom apeliramo na građane i službe zaštite i spašavanja, posebno u područjima uz vodotoke, da postupaju s pojačanim oprezom, prate zvanične informacije i upute nadležnih institucija, te da se pridržavaju preporučenih mjera zaštite - naveli su iz Ministarstva sigurnosti BiH.