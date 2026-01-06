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NA PRIJEDLOG ERCC-A

Ministarstvo sigurnosti BiH prihvatilo satelitsko snimanje na području rijeke Trebižat zbog mogućih poplava

Još jednom apeliramo na građane i službe zaštite i spašavanja, posebno u područjima uz vodotoke, da postupaju s pojačanim oprezom, naveli su

Trebižat. Čapljinski portal

FENA

6.1.2026

Na prijedlog ERCC-a, Centra za odgovor i koordinaciju u nesrećama u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine prihvatilo je dodatnu zonu satelitskog snimanja na području rijeke Trebižat u okviru Copernicus EMS Rapid Mapping usluge.

Ministarstvo sigurnosti BiH, putem Operativno-komunikacijskog centra BiH – 112, u stalnom je kontaktu s entitetskim i kantonalnim upravama civilne zaštite i kontinuirano prati stanje na terenu.

- Još jednom apeliramo na građane i službe zaštite i spašavanja, posebno u područjima uz vodotoke, da postupaju s pojačanim oprezom, prate zvanične informacije i upute nadležnih institucija, te da se pridržavaju preporučenih mjera zaštite - naveli su iz Ministarstva sigurnosti BiH.

# MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH
# TREBIŽAT
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