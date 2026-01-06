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STANJE NA TERENU

Nadležne institucije Federacije BiH: Hidrometeorološka situacija i dalje složena

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim ministarstvima i institucijama prati situaciju na terenu

Brojne lokalne zajednice suočavaju s izlijevanjem rijeka. Avaz

FENA

6.1.2026

S obzirom na to da je prema podacima nadležnih institucija na području Federacije Bosne i Hercegovine i dalje složena hidrometeorološka situacija, te da se brojne lokalne zajednice suočavaju s izlijevanjem rijeka iz korita, kao i teškim uslovima u saobraćaju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim ministarstvima i institucijama prati situaciju na terenu, te će shodno potrebama federalnih institucija poduzeti zakonom propisane adekvatne mjere.

Ovim putem poziva javnost i medije da prate službene izvještaje nadležnih institucija, kantonalnih i lokalnih, a posebno izvještaje Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Narandžasto upozorenje

Federalni hidrometeorološki zavod je,kako se navodi, na osnovu dostupnih meteoroloških i hidroloških prognoza, te raspoloživih platformi, uključujući Evropski sistem za upozoravanje na poplave (EFAS), dostavio obavijesti o mogućim bujicama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine, posebno na slivu Trebižata, ali i ostalim pritokama rijeke Neretve. Također, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za dan 6.1.2026. godine zbog obilnijih padavina i mogućeg formiranja novog snježnog pokrivača na području Federacije BiH, uz preporučene mjere opreza.

Federalna uprava civilne zaštite objavila je Redovni izvještaj o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH za dane 5/6.1.2026. godine, u kojem su detaljno navedeni podaci o vodostajima, naročito onima s kritičnim nivoima, kao i informacije o klizištima tla u Kantonu Sarajevo, Gradu Mostaru i Gradu Gradačcu, te o oštećenjima elektro i vodovodne mreže.

Redovni izvještaji

Iz Vlade FBiH podsjećaju da su informacije o vremenskoj prognozi i prognozama padavina, koje se koriste za potrebe Federalnog plana odbrane od poplava, dostupne na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda www.fop.fhmzbih.gov.ba, dok Federalna uprava civilne zaštite redovno objavljuje izvještaje o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH na web stranici www.fucz.gov.ba.

- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kao i nadležna ministarstva i institucije, još jednom pozivaju javnost da koristi službene i transparentne izvore informisanja, te postupaju po preporukama nadlaženih institutcija svih nivoa kako bi se u ovim složenim vremenskim uslovima na izazove odgovorilo na najadekvatniji mogući način - kaže se u saopćenju iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

# POPLAVE
# BIH
# VLADA FBIH
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