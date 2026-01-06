Nadležne institucije Federacije BiH: Hidrometeorološka situacija i dalje složena

S obzirom na to da je prema podacima nadležnih institucija na području Federacije Bosne i Hercegovine i dalje složena hidrometeorološka situacija, te da se brojne lokalne zajednice suočavaju s izlijevanjem rijeka iz korita, kao i teškim uslovima u saobraćaju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim ministarstvima i institucijama prati situaciju na terenu, te će shodno potrebama federalnih institucija poduzeti zakonom propisane adekvatne mjere.

Ovim putem poziva javnost i medije da prate službene izvještaje nadležnih institucija, kantonalnih i lokalnih, a posebno izvještaje Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Narandžasto upozorenje

Federalni hidrometeorološki zavod je,kako se navodi, na osnovu dostupnih meteoroloških i hidroloških prognoza, te raspoloživih platformi, uključujući Evropski sistem za upozoravanje na poplave (EFAS), dostavio obavijesti o mogućim bujicama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine, posebno na slivu Trebižata, ali i ostalim pritokama rijeke Neretve. Također, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za dan 6.1.2026. godine zbog obilnijih padavina i mogućeg formiranja novog snježnog pokrivača na području Federacije BiH, uz preporučene mjere opreza.