Haos u Hercegovini: Izlijevanje rijeka, otežan saobraćaj, nekoliko naselja ostalo bez struje

Federalni operativni centar saopćio je da je situacija na području grada Mostara bez bitnijih promjena. Rijeka Buna se izlila iz korita kod restorana Kolo i na putnu komunikaciju Blagaj-Buna, dok se rijeka Bunica izlila u Malom Polju gdje je poplavljeno nekoliko objekata.

Kako se navodi, komunalne službe i pripadnici civilne zaštite su na terenu i rade na saniranju posljedica plavljenja, kao i klizišta na Cimu. Ljudski životi i materijalna dobra nisu ugroženi.

Na području Čapljine rijeka Trebižat se izlila iz svog korita i poplavila sva polja u svom slivu. U naseljenom mjestu Struge prijeti kućama i gospodarskim objektima, podzemne vode potopile su dosta podruma. Rijeke Neretva, Krupa i Bregava, se nisu izlile iz korita, u blizini njihovih slivova ima dosta potopljenih podruma od podzemnih kao i od slivnih voda.

Prema usmenoj informaciji iz Operativnog centra CZ-a Konjic, uslijed snježnih padavina na području Grada promet se odvija otežano, ali nema prekida. Nekoliko naselja je još uvijek bez napajanja električnom energijom (Donje selo, Hasanovići, Prevlje, Jošanica, Turija, Brđani, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Ljesovina, Budišnja Ravan, Raotići). Radovi su u tijeku. Rijeka Neretva se povukla, vodostaj je manji za oko 1 metar.