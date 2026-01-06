Ričina poplavila podrume i okućnice u nekoliko tomislavgradskih naselja

Usljed višednevnih, neprekidnih padavina došlo je do porasta rječice Ričine, koja je u nekoliko tomislavgradskih naselja u istočnom dijelu Duvanjskog polja poplavila podrume i okućnice.

Kako saznajemo od mještana naselja Omolje, kiša i susnježica koje neprestano padaju već treći dan dovele su do naglog porasta vodostaja rječice Ričine, koja je dostigla rekordni nivo i kroz svoje korito nosi sve pred sobom.

- Most koji povezuje naselje Omolje s dijelom prema polju samo što nije potopljen. Voda je ušla u nekoliko podruma, a veliki broj okućnica je pod vodom - kažu mještani.

Dodaju da zbog poplavljenih prilaznih puteva nije moguć prelazak preko nekoliko mostova na toj rječici.

- Svaki put kada poraste Ričina, podzemne vode se ispod temelja ulijevaju u podrume, zbog čega su pumpe trenutno u pogonu kako bi se voda izbacila iz objekata - ističu mještani.

Također, iz podljubuških tomislavgradskih naselja mještani navode da su obilne kiše podigle vodostaje svih potoka i rječica, te da su poplavljeni uglavnom pojedini podrumi, pomoćni objekti i seoske saobraćajnice na tim područjima.

Zbog začepljenja odvodnog kanala na dionici kod bivšeg rudnika, voda se prelijeva preko ceste, što otežava saobraćaj na dionici puta od Borčana prema Tomislavgradu u dužini od oko 50 metara.

Tokom sinoćnjih večernjih sati došlo je i do prekida u snabdijevanju električnom energijom u više naselja općine Tomislavgrad. Bez struje su ostali dijelovi Mrkodola i Bukovice, kao i naselja Ćavarov Stan, Srđani, Rašćani, Mandino Selo, Lipa, Kongora, Borčani, Omolje, Seonica, Crvenice i Karačići.

Razlog prekida u snabdijevanju električnom energijom je pad i rušenje drveća usljed ledene kiše i dodatnog opterećenja na 10 kV dalekovodima koji napajaju navedena naselja.