Ismet Mujezinović: 42. godišnjica smrti velikog umjetnika

Na današnji dan 1984. godine, u Tuzli je preminuo bosanskohercegovački slikar Ismet Mujezinović, veliki umjetnik koji je iza sebe ostavio izuzetne crteže, akvarele, grafike i platna. Mujezinović je rođen 2. decembra 1907. godine u Tuzli. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a potom u Francuskoj pohađao kurs historije umjetnosti na pariskoj Sorboni. Prvi put je izlagao u Beogradu 1930. godine. Izradio je veliki broj uljanih kompozicija i crteža o temi NOB-a, čiji je i sam bio učesnik od 1941. godine. Najpoznatija djela su mu: "Žetelice", "Užina na radilištu", "Portret Marije", "Portret Romana Petrovića", "Kurir, crtež perom, tuš", "Portret maršala Tita, linorez u boji", "Prelaz preko Neretve Proboj", "Nošenje ranjenika", "Prsa u prsa", "Crtež", “Autoportret sa spomenicom”… Jedan je od osnivača Škole za likovne umjetnosti u Sarajevu, Collegium Artisticuma i Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine.

Božić . Wikipedia.org Božić . Wikipedia.org

Po julijanskom kalendaru, pravoslavci slave Božić Danas pripadnici pravoslavne vjeroispovijesti slave Božić, po julijanskom kalendaru. Božić je vjerska i porodična svečanost posvećena rođenju Sina Božijeg - Isusa Hrista. 1610. - Italijanski astronom, matematičar fizičar polihistor i filozof Galileo Galilej (Galilei) otkrio Jupiterove mjesece Io, Evropu, Ganimed i Kalisto. 1652. - Rođen Pavao Ritter Vitezović, hrvatski književnik, historičar, jezičar i izdavač. Zalagao se da osnova hrvatskog pravopisa bude fonetska, odnosno da svaki glas ima svoje, uvijek jednako, slovo. Pokazalo se da je svojim radom bio preteča Ilirskog preporoda. Njegov rukopisni rječnik „Lexicon Latino-Illyricum“ ističe se leksikografskom važnošću. 1785. - Džon Džefris (John Jeffries) i Žan Pjer Blanšar (Jean Pierre Blanchard) prvi preletjeli kanal La Manš balonom punjenim toplim zrakom.

Osman Đikić . Biserje.ba Osman Đikić . Biserje.ba

Rođen bh. pjesnik Osman Đikić 1879. - U Mostaru rođen Osman Đikić, bosanskohercegovački pjesnik, pisac, dramatičar, javni i društveni radnik. Poeziju je počeo pisati veoma mlad, a svoja djela objavljivao je u listovima "Bosanska vila", "Zora", "Behar" i dr. Izdao je zbirke pjesama "Muslimanskoj mladeži", "Ašiklije" i "Pobratimstvo", a autor je i drame "Zlatija", koja je prikazivana na "Gajretovim" i drugim zabavama. U vrijeme prvih saborskih izbora, 1910. godine, bio je jedan od kandidata Socijal-demokratske stranke za treću kuriju. Umro je u Mostaru 30. marta 1912. godine. 1927. - Uspostavljena redovna transatlantska telefonska veza između Londona i Njujorka. 1931. – U Maglaju Rođen Bahrudin Bato Čengić, bosanskohercegovački scenarist i reditelj. Režiju je studirao u Parizu i Beogradu. Tokom agresije na BiH (1992. - 1995.) u opkoljenom Sarajevu je snimio više od 1.000 minuta materijala, a po završetku opsade Sarajeva, snimio je dokumentarni film “Mona Lisa iz Sarajeva”. Čengić je bio profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Najpoznatiji filmovi koje je režirao su: “Gluvi barut”, “Pismo-glava” i “Slike iz života udarnika”. Preminuo je u Sarajevu, 16. oktobra 2007. godine. 1934. - Rođen Novak Kilibarda, crnogorski književnik i političar, profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Bio je utemeljitelj (1990.) i predsjednik (1990. – 2000.) Narodne stranke Crne Gore, te potpredsjednik Vlade Crne Gore. Preminuo je u Podgorici 23. maja 2023. godine. 1941. - Džon E. Voker (John E. Walker), engleski hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1997. godine, rođen je na današnji dan.

Nikola Tesla . Wikipedia.org Nikola Tesla . Wikipedia.org

Umro Nikola Tesla, tvorac novog tehničkog poretka 1943. - Umro naučnik Nikola Tesla, tvorac novog tehničkog poretka, čijim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. stoljeću. Pronašao je obrtno magnetno polje, trofazni sistem prenosa električne energije, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika, bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije. Pionir je i radijske tehnike, bežične telegrafije, radara... 1944. - Rođen akademik Rifat Hadžiselimović, bosanskohercegovački genetičar. Djelovao je kao aktivni član Antropološkog društva Jugoslavije, a osnivač je i član Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini. Godine 2013., izabran je u zvanje emeritusa i djeluje kao naučni savjetnik u Institutu za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Dopisni član Akademije nauka i umjetnosti postao je 2018. godine. 1946. - Rifet Bahtijaragić, bosanskohercegovački književnik, rođen je na današnji dan. U Kanadi je napisao roman "Bosanski bumerang", zbirku poezije "Oči u hladnom nebu", izdatu na bosanskom i engleskom jeziku, zbirku poezije i eseja "Tragovi" i historijski roman "U oluji vremena". Poezija Rifeta Bahtijaragića uključena je u Antologiju krajiških pjesnika, Bihać, BiH, i Anthology of International Poetry, Snow Press, Edmonton, Alberta, Kanada, a njegove pripovijetke u zbirku priča bosanskohercegovačkih pisaca u svijetu "Priče", Gratiartis, Brisel, Belgija. Godine 2012., izdavačka kuća "Publish America" izdala je Rifetov roman "Blood in the Eyes". Živi i radi u Vankuveru, u Kanadi. 1952. - Rođen Slobodan Janjuš Čobo, bivši bosanskohercegovački fudbalski golman. Janjuš je karijeru započeo u Željezničaru, a već kao dvadesetogodišnjak bio je prvi golman šampionske generacije tima s Grbavice čime je skrenuo pažnju cijele tadašnje jugoslavenske sportske javnosti. Nakon odlaska iz Željezničara, Janjuš je čuvao mreže Vojvodine i piroćanskog Radničkog te FK Sarajeva čiji je dres nosio u 122 zvanične utakmice, a uspio se jedanput upisati i u listu strijelaca.

Nikola Nikić . FKzeljeznicar.ba Nikola Nikić . FKzeljeznicar.ba

Nikola Nikić, fudbalska legenda, slavi 70. rođendan 1956. - U Modriči je rođen nekadašnji bosanskohercegovački fudbaler i sadašnji trener Nikola Nikić, bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine U-21. Nikić je karijeru počeo u Modriči nakon čega je prešao u NK Zvijezdu Gradačac. Godine 1979., prelazi u FK Željezničar Sarajevo. U svojih pet sezona u klubu postao je jedan od najvažnijih igrača Željezničara zbog svoje brzine i dobrog osjećaja za gol. Najveći uspjeh u karijeri mu je bilo polufinale Kupa UEFA, 1985. godine, kada je Željezničar pod vodstvom legendarnog trenera Ivice Osima izbačen od mađarskog Videotona. Dobre igre iz tog perioda su Nikiću omogućile angažman u Grčkoj. Najveći trenerski uspjeh mu je uvođenje FK Modriče Maxime u Premijer ligu Bosne i Hercegovine 2003. godine. 1956. - Miladin Šobić, crnogorski kantautor i jedan od najvećih kantautora na prostorima bivše SFR Jugoslavije, rođen je na današnji dan. Njegove najpoznatije pjesme su: "Đon", "Od druga do druga", "Opet krivi tip", "Svetozara Markovića 39"... Nakon što je snimio treći album naziva „Barutana ljubavi“, zbog porodične tragedije Šobić je napustio muziku, a taj album nikada nije izdao. 1964. - Rođen američki glumac Nikolas Kejdž (Nicolas Cage), dobitnik Oskara za najbolju glavnu ulogu u filmu „Napuštajući Las Vegas“. Režirao je film „Sonny“, ali je više uspjeha imao u producentskom radu. „Sjena vampira“ bio je prvi film koji je producirala njegova kompanija „Saturn Films“, koji je bio nominiran i za Oskara. 1984. - Umro francuski fizičar i akademik Alfred Kastler, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, 1966. godine. Otkrio je i razvio optičke metode izučavanja Hercovih rezonanci u atomima, a njegov rad je od ključnog značaja za razvoj lasera. 1985. - Rođen Luis Hamilton (Lewis), britanski vozač Formule 1. Godine 2007., debitirao je u Svjetskom prvenstvu Formule 1 za tim „McLaren“, te prve sezone osvojio titulu viceprvaka, a sljedeće, 2008., osvojio je prvu šampionsku titulu. Hamilton je vlasnik mnogih rekorda u Formuli 1, uključujući one s najviše pobjeda (103), najviše pole positiona (103) i najviše postolja (192), dok rekord od sedam osvojenih titula svjetskog prvaka dijeli s Mihaelom Šumaherom (Michael Schumacher). 1998. - Umro Vladimir Prelog, bosanskohercegovački hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, 1975. godine. Fokus zanimanja bila mu je stereohemija molekula. Uveo je naziv hemijska topologija za područje stereohemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture steroida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve.

Franc Bekenbauer . AP Franc Bekenbauer . AP