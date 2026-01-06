Video / Uoči Božića u Sarajevu: Vjernici zapalili badnjak u dvorištu Stare pravoslavne crkve

Pravoslavni vjernici večeras su u dvorištu Stare crkve sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila u Sarajevu zapalili badnjak, čime su uoči Božića označili početak proslave Badnje večeri.

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom poželio je sretno Badnje veče pravoslavnim vjernicima, koji su na taj način najavili dolazak Božića.

Pored paljenja badnjaka, održano je večernje bogosluženje i osvećenje.

Paljenje badnjaka predstavlja i simbol rastanka sa starim vjerovanjima i prihvatanje nove svjetlosti, koja dolazi s vjerom u novorođenog Hrista.

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Badnjak predstavlja simbol drveta koje su pastiri donijeli Josifu i Mariji da nalože vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus. Badnjak je obično mlado hrastovo ili cerovo drvo. Vjernici badnjak unose i u kuću, što simbolizira sreću, zdravlje i napredak.

Badnja veče je porodični praznik kad se ukućani okupljaju oko posne trpeze, jer je Badnji dan i posljednji dan posta. Božić je, uz Vaskrs, najznačajniji praznik za pravoslavne vjernike. Pripreme za obilježavanje Božića počinju 40 dana ranije, božićnim postom koji simbolizira pročišćenje duha i tijela.