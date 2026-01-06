Paroh goraždanski Marko Marković: Budimo solidarni, pomozimo jedni drugima da sve prođe bez gubitaka

Uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, pravoslavni vjernici iz Novog Goražda i Goražda prisustvovali su tradicionalnom nalaganju badnjaka. U crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici upućene su i molitve za spas ljudi s obala Drine, koja ovih dana ponovo pokazuje svoju moć. Paroh goraždanski Marko Marković uputio je i prazničnu poruku, te pozvao građane na solidarnost i međusobnu pomoć.

- Božić uvijek ima svoju standardnu poruku: Mir Božji, Hristos se rodi. Velika radost, velilki blagoslov objavljen je cijelom svijetu i nešto drugo, bolje ili savršenije tražiti nam ne treba. Zamolio bih sve ljude, prvenstveno moje parohijane, pa i naše komšije islamske vjeroispovijesti, da budemo solidarni, da pomognemo jedni drugima, da se pričuvamo, da sve prođe bez gubitaka ili ne daj Bože ljudskih žrtava. Sutra je novi dan, još veća radost, pa da ga dočekamo u miru i zdravlju – kazao je Marković.