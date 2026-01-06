Badnjak povodom pravoslavnog Božića zapaljen i ispred crkve u Zenici

Neka radost rođenja Hristovog donese mir u naša srca, slogu u naše porodice i razumijevanje u našu zajednicu, poručio je zenički paroh, protojerej Marko Maleš.

Maleš je, nakon večerašnje liturgije te paljenja Badnjaka u dvorištu Sabornog hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Zenici pred sutrašnji Božić, s tom vjerom i nadom, "svim pravoslavnim vjernicima i ljudima dobre volje", uputio iskrenu božićnu čestitku - Mir božiji, Hristos se rodi!

Najdublja tajna vjere

- Božić je praznik koji prevazilazi okvire vremena i prostora; praznik koji nas učvršćuje te poziva na međusobno poštovanje, razumijevanje i miroljubiv suživot. Praznik rođenja Gospoda našeg, Isusa Hrista, svake godine iznova se sabira oko najdublje tajne hrišćanske vjere - tajne Božije ljubavi prema čovjeku - poručio je Maleš.

Sin Božiji, podvukao je, rađa se u usmjerenju i tišini.

- Ne da bi bio prepoznat svojoj sili i moći, već da bi čovjek otvorio put spasenja i istine života. Božić nas podsjeća da je upravo ljubav temelj svakog istinskog odnosa - kako prema Bogu, tako i prema bližnjima - poručio je Maleš.

Božić je, dodao je, praznik tokom kojeg se ne smiju zaboraviti oni koji ga dočekuju u samoći, bolesti, oskudici.

- Božić nas obavezuje da budemo bližnji svakom čovjeku, da pružimo riječ utjehe, djelo milosrđa i podršku onima kojima je to najpotrebnije - istakao je Maleš.

Porodični praznik

Badnji dan je ujedno i posljednji dan božićnog posta i u svojoj je suštini porodični praznik, kada se svi njeni članovi, na Badnje veče, okupljaju za posnom trpezom kako bi dočekali dan rođenja Hristovog.

Službama bdijenja te nalaganjem badnjaka najavljuje se Rođenje Spasitelja, što se smatra i početkom novog vremena.

Nakon večerašnjeg bogosluženja i paljenje Badnjaka, sutra će, na Božićno jutro, u šest sati, biti održana liturgija u ovoj, jedinoj zeničkoj pravoslavnoj crkvi.

Drugog i trećeg dana Božića, bit će služene liturgije u Kazneno popravnom zavodu Zenica, zatim kapeli Svetog Jovana Vladimira te, ponovo, u Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, treći dan Božića, sa početkom u 9.00 sati.