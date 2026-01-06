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UOČI BOŽIĆA

Pravoslavni vjernici u Tuzli zapalili badnjak

Uoči hrišćanskog praznika Božića, pravoslavni vjernici večeras su u dvorištu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli zapalili badnjak

Pravoslavni vjernici u Tuzli zapalili Badnjak - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+6
A. Bešić

6.1.2026

Uoči hrišćanskog praznika Božića, pravoslavni vjernici večeras su u dvorištu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli zapalili badnjak i time obilježili početak proslave Badnje večeri.

Paljenje badnjaka je obred rađanja nove plodne godine. Njegovim spaljivanjem spaljavan je duh vegetacije da bi se njegova snaga prenijela na ljude, usjeve i stoku.

Na Badnje veče, uz molitvu, ostaje budno cijelo domaćinstvo i tako dočekuje Božić. Iako se sa badnjakom i slamom u kuću unosi i božićna pečenica, ona se jede tek na Božić.

Na Badnje veče služi se posna večera: riba, pasulj, med, žito, vino, suhe šljive i orasi. Domaćica sprema neparan broj jela i mijesi pogaču. Običaj je da se poslije od cijelog jela i pića ostavi ponešto, te da se kuća ne čisti do trećeg dana Božića.

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# BOŽIĆ
# TUZLA
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