Pravoslavni vjernici obilježili Badnju večer

Pravoslavni vjernici u Mostaru u utorak su uoči Božića obilježili Badnju večer večernjim bogosluženjem, osvećenjem i paljenjem badnjaka u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice, te u Manastiru Žitomisliću i Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bijelom Polju.

Starješina Saborne crkve u Mostaru Duško Kojić pozvao je ovom prigodom na molitvu za ljude pogođene poplavama i teškim situacijama.

- Vatra simbolizira onu vatru u pećini koja je ugrijala maloga Isusa Krista. Jako je lijep osjećaj pred Božić, ali ova kiša pokvarila je raspoloženje među ljudima, naročito onima koji su ugroženi. Stoga smo se na večernjem bogoslužju molili za sve koji su u poplavama i teškoj situaciji, za one koji u nekoj pretrpljenoj patnji možda neće dočekati Božić. Molili smo da im Bog da snage i zdravlja, kao i svima nemoćnima kojima je potrebna pomoć. Neka i mi budemo hrabri, iskreni i pošten - poručio je Kojić.

Tradicionalni koncert

Osim u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru, večernje bogosluženje s nalaganjem badnjaka, održano je i u Manastiru Žitomisliću i u Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bijelom Polju.

Nalaganje badnjaka u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju počinje u 23.30 sati, kao i u Crkvi Svetog Vasilija Velikog u Konjicu.

U subotu, 10. januara, bit će održan tradicionalni božićni koncert u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače, a nastupit će Akademsko kulturno-umjetničko društvo Univerziteta u Beogradu "Španac".

Bogata tradicija

Badnjak, obično mlado hrastovo ili cerovo drvo, ima duboko simboličko značenje u pravoslavnoj tradiciji. Prema predanju, predstavlja drvo koje su pastiri donijeli Svetoj obitelji kako bi naložili vatru i ugrijali pećinu u kojoj je rođen Krist. U domovima vjernika badnjak simbolizira blagostanje, zdravlje i duhovnu svjetlost, dok njegovo paljenje označava rastanak sa starim vjerovanjima i prihvaćanje Kristove svjetlosti.

Badnja večer, kao dio bogate tradicije, predstavlja obiteljski blagdan kada se ukućani okupljaju uz posnu trpezu. Badnji dan ujedno je i posljednji dan četrdesetodnevnog božićnog posta, kojim se vjernici duhovno i tjelesno pripremaju za proslavu Kristova rođenja.

Pravoslavni vjernici u Mostaru i diljem svijeta sutra će uz liturgije i obiteljska okupljanja dočekati Božić uz tradicionalni pozdrav: "Mir Božji! Hristos se rodi!"