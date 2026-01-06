Između tržišta i tradicije: Pijace i pazarni dan nisu nestali

Pijace kakve smo nekada poznavali više gotovo da ne postoje, izgubljene između tradicije i tržišta. Ipak, u manjim mjestima, za razliku od većih gradova, još postoji takozvani pazarni dan. Jedan dan u sedmici, vrijeme kupovine, sastajanja i razgovora. Tada se na pijacama još mogu pronaći domaći poljoprivredni proizvodi, oni koje ljudi proizvedu za sebe, a višak odnesu da prodaju. U manjim gradovima tako tradicija na pazarni dan još živi, kao u Jablanici petkom. Naza i Salko Imamović među rijetkim su proizvođačima koji na pazarni dan u Jablanici svoje proizvode nude onako kako ih i oni proizvedu za sebe. Bez prskanja, umjetnih đubriva i bilo kakvih štetnih hemikalija. Redovno pazarnim danom ono što im je višak donesu na pijacu. Traži se domaće Iako je domaće u pravilu i upravo iz tog razloga nešto skuplje, većina kupaca u pazarnim danima ipak prvo potraži domaće. Pod tim se ne misli na nešto proizvedeno u Bosni i Hercegovini, nego ono što je od malih proizvođača, onih koji proizvode organsko ili onih kojima od njihovog povrća i drugog ostane neki višak koji iznesu na prodaju.

Ponuda domaćeg na pazarni petak u Jablanici . Avaz Ponuda domaćeg na pazarni petak u Jablanici . Avaz

- Domaće se više traži, ono što se zna da si proizveo i donio - kaže naša sagovornica koja svakog petka ima svoju ponudu na jablaničkoj pijaci. Trenutno ono što je zaista domaće je sezonsko povrće i prerađevine od voća i povrća. Tikva oguljena košta tri konvertibilne marke (KM), krompir 1,5 KM, luk 3 KM, ljubičasti luk 4 KM. Repa je 3 KM, mrkva 3 do 4, bijeli luk 15, a domaća jaja 15 do 18. Ajvar, pekmezi i druge prerađevine od 10 KM naviše. Naza Imamović kaže kako su cijene domaćeg uvijek bile više, jer proizvesti neko povrće, naprimjer, nije lako, a ulazni troškovi sve su veći. - Ja, naprimjer, 400 maraka trebam dati za ovčije đubre. Govorim o domaćem đubrivu, bez hemije. Sjemena su kao i rasad isto skupa, kalemljene lubenice ljetos su koštale šest maraka. Kad bismo mi uzeli na olovku i sabrali vrijeme i trud, sve ovo se ne isplati. Ipak, nekako doneseš kući svaki put neku malu zaradu, pa zaboraviš na to koliko to stvarno traži ulaganja - navodi naša sagovornica. Ništa umjetno Ćamila Čilić koja je nekad mnogo više proizvodila, a danas tek za potrebe svoje porodice, na pijacu i dalje ipak dođe da ponešto nekad kupi. Kaže da domaće jeste skuplje, ali da bi tako i trebalo biti, jer neko ko se bavi s masovnijom proizvodnjom stavi i umjetna đubiva i svakakve hemikalije, da brže raste i održi se. Ćamila se sjeća da je nekad svaka kuća u mjestima oko Jablanice imala i stoku, prodavala i sir i mlijeko i maslo. Danas tek poneka porodica ima kravu.

Ćamila Čilić i Naza Imamović . Avaz Ćamila Čilić i Naza Imamović . Avaz

- Ljudi su se razišli, otišli u potrazi za poslom. Nema ko raditi, niti kositi. Naprimjer, da imamo kravu kao nekad, ko će kositi? Nije to samo malo da treba sijena pripremiti. Kad nema ko da ti pomogne i da ti radi, šta ćeš ti sam. Nema ni veterinara kao prije i mnogo toga se promijenilo - priča naša sagovornica. Susreti i razgovori Samo pazarnim danom na pijacama se može kupiti svježe ubrano tog jutra. To su još jedina mjesta gdje se sreću direktno kupac i proizvođač. Nudi se roba i kupuje uz pogađanje, razgovaranje i prigovaranje oko cijene i kvalitete nečeg što je ponuđeno. Pazarni dan nije samo trgovine radi, nego i radi okupljanja, sastajanja, razgovora. Šefik Čilić, koji redovno petkom obilazi pijacu, sjeća se da je to nekada bilo mnogo drugačije nego danas. - Sastanemo se, sjednemo, kafu popijemo, razgovaramo o svemu što se događa - navodi naš sagovornik, koji na pijaci uglavnom kupuje meso, a u posljednje vrijeme i to u mesnicama jer je na pijaci skuplje.

Šefik Čilić . Avaz Šefik Čilić . Avaz