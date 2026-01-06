Muzur upoznao građane sa situacijom i uputio važan apel

On je apelovao na građane da sve probleme vezane za čišćenje upute prema sekretarima mjesnih zajednica koji će se dalje obraćati izvođaču radova kako bi na najbolji mogući način popravili sve nedostatke.

- Veliki porast je samog vodotoka kada je u pitanju Željeznica. Mi smo 24 sata na terenu i kontrolišemo stanje, te se trudimo da uradimo sve što je do nas kako ne bi došlo do još većih problema. S obzirom da su najavljene nove padavine, ja imam nekoliko molbi kako bi nam svima bilo lakše - nama da radimo posao, a vama da bi lakše prošli kroz sve te eventualne izazove koji nam slijede - rekao je Muzur.

Muzur je je istaknuo kako nisu zadovoljni prvom reakcijom čišćenja snijega na Ilidži. Ali je dodao kako se danas i sinoć neprestano radilo i smatra da je najveći dio općine doveden do nivoa koji je zadovoljavajući.

S obzirom da su najavljene nove padavine, Muzur je uputio nekoliko molbi za sve građane.

- Nemojte ostavljati vozila na saobraćajnicama, posebno tamo gdje su manje ulice, jer ne mogu mašine ući da očiste. Nemoje postavljati neke barijere da sačuvate neko svoje parking mjesto, opet da ne onemogućite mašine da prođu i očiste snijeg - izjavio je Muzur te dodao:

- Pozivam sve da budemo odgovorni, da ispred svojih vrata očistimo. Kada čistimo taj snijeg da ga ne bacamo ponovo na saobraćajnicu. Građani nam se s jedne strane žale da nije očišćeno, prođe mašina i očisti, onda imamo problem da se ti isti građani javljaju i kažu kako je zatrpan nečiji prilaz. Nemoguće je istopiti snijeg s ulice. Moramo svi biti svjesni ove situacije i jedni drugima olakšati. Svi oni koji su blizu nekih riječnih tokova i koji misle da situacija nije zadovoljavajuća, molim vas da se obratite kako bi osigurali vreće sa pijeskom. Svi koji živimo blizu riječnih tokova, možemo unaprijed da se organizujemo i da pravovremeno reagujemo kako ne bi došli u situaciju da svi u istom trenutku tražimo pijesak.