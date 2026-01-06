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POZIV GRAĐANIMA

Kompanija iz Zenice traži radnike za čišćenje snijega, dnevnica 75 KM

Iz ovog preduzeća navode da je dnevna naknada za rad 75 KM neto za 7,5 sati angažmana

Zenica. Nezavisne

M. Až.

6.1.2026

Komunalno preduzeće ALBA Zenica d.o.o. Zenica objavilo je javni poziv građanima za privremeni angažman na ručnom čišćenju snijega s javnih površina na području Grada Zenica.

Iz ovog preduzeća navode da je dnevna naknada za rad 75 KM neto za 7,5 sati angažmana, a poziv je otvoren za sve fizički spremne građane koji žele privremeni sezonski posao i dodatnu zaradu tokom zimskog perioda.

Građani se u akciju uklanjanja snijega mogu uključiti od sutra, 7. januara 2026. godine, a cilj je, kako ističu iz ALBA Zenica, doprinijeti sigurnijem kretanju pješaka i odvijanju saobraćaja u uslovima najavljenih snježnih padavina i niskih temperatura.

Zbog nepovoljnih vremenskih prognoza, preduzeće najavljuje pojačane aktivnosti zimske službe kako bi se održao kontinuitet i kvalitet komunalnih usluga na području Zenice, prenosi fokus.ba.

- Dnevna naknada za rad iznosi 75 KM u neto iznosu za 7,5 sati angažmana na čišćenju snijega. Riječ je o privremenom sezonskom poslu, pogodnom za nezaposlene, studente ili sve koji žele dodatnu zaradu tokom zimskog perioda. Svi zainteresovani građani koji su fizički spremni za učešće u akciji dužni su se javiti u sjedište preduzeća ALBA Zenica d.o.o. Zenica, u ulici Sarajevska bb, sutra, 07.01.2026. godine, najkasnije do 06:45 sati. Prijava se vrši lično, prije izlaska na teren, kako bi se formirale ekipe i organizovao rad na čišćenju snijega u različitim dijelovima grada - saopćeno je iz ALBA Zenica.

# SNIJEG
# ZENICA
# ALBA ZENICA
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