Kompanija iz Zenice traži radnike za čišćenje snijega, dnevnica 75 KM

Komunalno preduzeće ALBA Zenica d.o.o. Zenica objavilo je javni poziv građanima za privremeni angažman na ručnom čišćenju snijega s javnih površina na području Grada Zenica.

Iz ovog preduzeća navode da je dnevna naknada za rad 75 KM neto za 7,5 sati angažmana, a poziv je otvoren za sve fizički spremne građane koji žele privremeni sezonski posao i dodatnu zaradu tokom zimskog perioda.

Građani se u akciju uklanjanja snijega mogu uključiti od sutra, 7. januara 2026. godine, a cilj je, kako ističu iz ALBA Zenica, doprinijeti sigurnijem kretanju pješaka i odvijanju saobraćaja u uslovima najavljenih snježnih padavina i niskih temperatura.

Zbog nepovoljnih vremenskih prognoza, preduzeće najavljuje pojačane aktivnosti zimske službe kako bi se održao kontinuitet i kvalitet komunalnih usluga na području Zenice, prenosi fokus.ba.

- Dnevna naknada za rad iznosi 75 KM u neto iznosu za 7,5 sati angažmana na čišćenju snijega. Riječ je o privremenom sezonskom poslu, pogodnom za nezaposlene, studente ili sve koji žele dodatnu zaradu tokom zimskog perioda. Svi zainteresovani građani koji su fizički spremni za učešće u akciji dužni su se javiti u sjedište preduzeća ALBA Zenica d.o.o. Zenica, u ulici Sarajevska bb, sutra, 07.01.2026. godine, najkasnije do 06:45 sati. Prijava se vrši lično, prije izlaska na teren, kako bi se formirale ekipe i organizovao rad na čišćenju snijega u različitim dijelovima grada - saopćeno je iz ALBA Zenica.