Dodik: Napravili su od BiH svetu indijsku kravu koju se ne smije ni spominjati ni dirati

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u intervjuu za Kompas RTV Herceg-Bosne da razumije poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao i stavove lidera HDZ-a BiH Dragan Čović, naglašavajući da je s njim danima razgovarao o političkim odnosima u Federaciji BiH.

U intervjuu se osvrnuo i na međunarodnu zajednicu, navodeći da očekuje da će nova američka administracija insistirati na unutrašnjem dogovoru u BiH, bez, kako je rekao, dopuštanja novih sukoba. Izrazio je i kritike na račun visokog predstavnika, tvrdeći da međunarodni akteri imaju vlastite interese u zadržavanju postojećeg stanja.

- Danima sam sjedio s Čovićem i svaka mu čast na strpljenju da razgovara - rekao je Dodik, navodeći da savez između SNSD-a i HDZ-a BiH, kako tvrdi, nikada nije bio usmjeren protiv Bošnjaka, već prema, kako kaže, poštivanju ustavnih prava konstitutivnih naroda.

Govoreći o budućnosti BiH, Dodik je ocijenio da trenutni ustavni okvir ne funkcioniše i iznio stav da bi, ako BiH uopće opstane, najpravednije rješenje bilo postojanje tri entiteta ili republike, koje bi bile povezane kroz poseban dogovor.

- Muslimanska politika je zadrži, eliminiraj i uništi Dodika, Čovića, otkači Maksa Primorca, udari na najjače ličnosti kod Srba i Hrvata kako bi šutjeli - rekao je.

Dodik je naveo da, prema njegovom mišljenju, u političkom Sarajevu ne vidi spremnost za dijalog o ključnim pitanjima, te je ponovio stav da se, kako tvrdi, ignorira princip konstitutivnosti naroda, posebno kada je riječ o izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

- Napravili su od BiH svetu indijsku kravu koju se ne smije ni spominjati ni dirati - kazao je Dodik i dodao kako to ne može opstati.

- BiH je slomljena zemlja u kojoj nema perspektive, u kojoj smo svi zarobljeni u nemogućnosti da napravimo pomak i imamo situaciju da niko nije zadovoljan Bosnom i Hercegovinom - kazao je Dodik.

Objasnio je kako BiH ne pripada samo Bošnjacima, kao što oni misle te da je kao takva nemoguća. "Po Božjem i ljudskom pripada svima nama."

Na kraju, Dodik je iznio ocjenu da je Bosna i Hercegovina duboko podijeljena zemlja u kojoj, kako tvrdi, niko nije istinski zadovoljan postojećim stanjem, upozorivši da bi nastavak političkih blokada mogao dovesti do dodatnog slabljenja institucija.