U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Milijarda za ruski gas

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Milijarda za ruski gas.

Preduzeće "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva raspisalo je tender za projektiranje i izgradnju magistralnog plinovoda Šepak-Novi Grad. Saglasnost za realizaciju projekta, poznatijeg kao Istočna plinska interkonekcija, Vlada RS je dala još prošle godine.

S obzirom na odluku EU, te intenziviranje aktivnosti na realizaciji projekta Južne interkonekcije, raspisivanje ovog tendera, u najmanju ruku, otvara nekoliko dilema.

Klanjana dženaza u Lukavici Rijeci: Žrtva talasa iz Dubrovnika Sadmir Suljkanović našao smiraj.

Strah od jačih poplava u BiH. Od snijega do vanrednog stanja, a institucije spavaju.

Saznajte šta kažu pravnici o slučaju pogibije od drveta u Sarajevu.

U Zenicu može odmah, u Sarajevo ni za sedam godina. Helikopter u ZDK pet puta jeftiniji od sarajevskog. Pola Ukovog helikoptera platilo bi čišćenje snijega u Kantonu.

Italijanski insajder Lorenco Lapore u intervjuu za "Dnevni avaz" poručio da bi Džeko trebao otići u Željezničar te da će BiH pobijediti Vels.

Nakon stravične nesreće u Bihaću za "Avaz" potvrđeno: Bit će ispitan vozač Golfa zbog smrti Adema Jušića.

Svakako pročitajte božićni intervju sa đakonom Branislavom Rajkovićem, sveštenikom Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske SPC.

Sinoć u Sarajevu nagoviješten dolazak Božića u dvorištu Stare crkve Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Sarajevu.

Sramotni pokušaj Vlade KS da pobjegne od odgovornosti: Sarajevo nije palo zbog snijega, nego zbog vlasti.

Na stranama globusa čitajte o inflaciji koja je zapalila Iran.

Enes Kozličić za "Avaz" je govorio o novoj predstavi. Više o tome saznajte na kulturnim stranama.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.