Otežano saobraćanje na putevima u Bosni, u Hercegovini kišovito

Zbog novih snježnih padavina, otežano je saobraćanje na putevima u Bosni, dok je u većem dijelu Hercegovine kišovito.

Posebno upozoravamo na dionice preko planinskih prevoja, gdje snijega na kolovozu, na pojedinim dionicama, ima i preko 5 cm, poručuju iz BIHAMK-a jutros.

Oborena stabla

Zbog oborenih stabala, zatvorena je magistralna cesta Bosansko Grahovo-Strmica.

Na snazi je zabrana saobraćanja za sva teretna vozila na putnim pravcima Bosansko Grahovo-Drvar i Prijedor-Sanski Most (na dionici Prijedor-Oštra Luka).

Na svim ostalim dionicama preko planinskih prevoja teretna vozila preko 7,5 tona moraju posjedovati lance.

Dok se vremenska situacija ne stabilizuje i padavine ne prestanu, savjetujemo vozače da, bez veće potrebe, ne kreću na put, kažu iz BIHAMK-a. Ukoliko ipak putujete vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite trenutnim uslovima na putu. Na put ne krećite bez zimske opreme.

Izlijevanje vode

Zbog čestih izlijevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja. Molimo vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog pravoslavnog Božića, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.