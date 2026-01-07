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IZAZOVNA NOĆ

Opet problemi u glavnom gradu BiH: Tramvaji ne voze do Baščaršije, već samo do Željezničke stanice

Trolejbusi voze na svim linijama

Tramvaji voze do Željezničke stanice. Facebook

A. O.

7.1.2026

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta jutros je na Facebooku potvrdio da tramvaji jutros voze od Ilidže do Željezničke stanice, a autobusi voze od Željezničke stanice do Baščaršije, dok trolejbusi voze na svim linijama.

- Izazovna noć je bila za sve i cijelu noć su ekipe bile na terenu i rješavali sve probleme na mreži koja je tokom noći zaledila, usljed padavina. Obišao sam rano jutros i trolejbuski depo. Hvala svim radnicima na svemu što su uradili tokom noći. GRAS će obavještavati o svim eventualnim promjenama u toku dana – poručio je Šteta.

Istakao je kako se situacija mijenja iz minute u minut. 

# ADNAN ŠTETA
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