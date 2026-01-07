Opet problemi u glavnom gradu BiH: Tramvaji ne voze do Baščaršije, već samo do Željezničke stanice

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta jutros je na Facebooku potvrdio da tramvaji jutros voze od Ilidže do Željezničke stanice, a autobusi voze od Željezničke stanice do Baščaršije, dok trolejbusi voze na svim linijama.

- Izazovna noć je bila za sve i cijelu noć su ekipe bile na terenu i rješavali sve probleme na mreži koja je tokom noći zaledila, usljed padavina. Obišao sam rano jutros i trolejbuski depo. Hvala svim radnicima na svemu što su uradili tokom noći. GRAS će obavještavati o svim eventualnim promjenama u toku dana – poručio je Šteta.