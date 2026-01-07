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POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE

JKP "Općine Stari Grad" Sarajevo raspisalo poziv za angažman na određeno vrijeme: Evo koliko iznosi plata

Uslov za prijavu je završena osnovna škola

Čišćenje snijega. Avaz

A. O.

7.1.2026

Javno komunalno preduzeće "Općine Stari Grad" d.o.o. Sarajevo objavilo je Poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla uzrokovanog nepovoljnim vremenskim uslovima i obilnim snježnim padavinama na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Kako redovni kapaciteti preduzeća nisu dovoljni za pravovremeno i efikasno održavanje čistoće, prohodnosti i sigurnosti javnih površina u vanrednim okolnostima, planirano je privremeno zapošljavanje pet radnika na poslovima održavanja čistoće, u trajanju od mjesec dana, a najduže do tri mjeseca.

Angažovani radnici bit će zaduženi, između ostalog, za ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i drugih javnih površina, uklanjanje snijega i sprečavanje poledice, prikupljanje i odvoz otpada i druge komunalne poslove po nalogu nadležnih službi.

Uslov za prijavu je završena osnovna škola, a osnovna plata iznosi 1.050,00 KM. 

Prijave sa kratkom biografijom mogu se dostaviti lično u sjedište preduzeća ili putem e-maila [email protected], a poziv ostaje otvoren do popune potrebnog broja izvršilaca.

# SNIJEG
# ZAPOŠLJAVANJE U NJEMAČKOJ
# JKP OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
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