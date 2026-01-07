JKP "Općine Stari Grad" Sarajevo raspisalo poziv za angažman na određeno vrijeme: Evo koliko iznosi plata

Javno komunalno preduzeće "Općine Stari Grad" d.o.o. Sarajevo objavilo je Poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla uzrokovanog nepovoljnim vremenskim uslovima i obilnim snježnim padavinama na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Kako redovni kapaciteti preduzeća nisu dovoljni za pravovremeno i efikasno održavanje čistoće, prohodnosti i sigurnosti javnih površina u vanrednim okolnostima, planirano je privremeno zapošljavanje pet radnika na poslovima održavanja čistoće, u trajanju od mjesec dana, a najduže do tri mjeseca.

Angažovani radnici bit će zaduženi, između ostalog, za ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i drugih javnih površina, uklanjanje snijega i sprečavanje poledice, prikupljanje i odvoz otpada i druge komunalne poslove po nalogu nadležnih službi.

Uslov za prijavu je završena osnovna škola, a osnovna plata iznosi 1.050,00 KM.

Prijave sa kratkom biografijom mogu se dostaviti lično u sjedište preduzeća ili putem e-maila [email protected], a poziv ostaje otvoren do popune potrebnog broja izvršilaca.