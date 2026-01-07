Despića kuća danas posjetitelje dočekuje u prazničnom ruhu

Depadans JU Muzej Sarajeva - Despića kuća dočekat će u prazničnom ruhu 7. januara - za pravoslavni Božić posjetitelje kojima će biti omogućen besplatan ulaz.

- Danas, 7. januara, simbolično na pravoslavni Božić, taj depandans JU Muzeja Sarajeva koji predstavlja najljepši spoj orijentalne i austrougarske kulture, zablistat će u posebnom prazničnom ruhu. Ulaz je besplatan, dobrodošli - poručuju iz JU Muzej Sarajeva.

Despića kuću izgradio je i u njoj živio sa svojom porodicom bogati sarajevski trgovac Makso Despić, a ta kuća predstavlja autentičnu sliku života iz 18. i 19. stoljeća.

U primaćoj sobi Despića kuće izvođene su i prve pozorišne predstave, zbog čega se taj objekt smatra pretečom savremenog pozorišta u Sarajevu.