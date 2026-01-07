Šteta: Javni gradski prevoz funkcioniše uz maksimalne napore radnika

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta sa saradnicima od ranog jutra je na terenu i obišao je GRAS-ov tramvajski i trolejbuski depo, Centrotrans, autobuske i minibuske terminale na Ilidži, Stupu i Otoci. Upoznao se sa stanjem na terenu i izazovima s kojima se susreću radnici javnog prevoza usljed niskih temperatura i neadekvatno očišćenih saobraćajnica u padinskim dijelovima. Poseban izazov od sinoć predstavljaju niske temperature i led.

Nakon ledene kiše koja je sinoć zahvatila Kanton Sarajevo, iz Ministarstva saobraćaja KS obavještavaju javnost da se javni gradski prevoz odvija u otežanim uslovima, ali uz kontinuirane napore radnika radi se sve kako bi se osigurao što stabilniji saobraćaj.

Jutros 178 vozila javnog prevoza je u funkciji na području Kantona Sarajevo.

Na linije je izašlo 90 autobusa i minibusa Centrotransa, a na pojedinim linijama saobraćaj se odvija skraćeno zbog neprohodnosti i nedovoljno očišćenih putnih pravaca.

GRAS trenutno obavlja saobraćaj sa 68 vozila, i to s 20 tramvaja, 21 trolejbusom, te 27 autobusa i minibusa, dok će u narednim satima broj tramvaja biti veći.

Teški uslovi

Tramvajski saobraćaj radi do Željezničke stanice, te se uskoro očekuje funkcionisanje tramvaja na cijeloj dionici. Trolejbuski saobraćaj se odvija neometano.

Šteta je izrazio iskrenu zahvalnost svim vozačima, mehaničarima, dispečerima i ostalim radnicima koji, uprkos izuzetno teškim uslovima, ulažu maksimalne napore kako bi javni gradski prevoz funkcionisao.

- Izazovna noć je bila za sve, cijelu noć su ekipe bile na terenu, najviše zbog zaleđenih kontaktnih mreža, a situacija se mijenja iz minute u minutu. Ovo su dani kada se jasno vidi koliko je važan rad ljudi na terenu. Njihova posvećenost i odgovornost su ključni za funkcionisanje javnog prevoza - poručio je Šteta.

Iz Ministarstva saobraćaja KS zahtijevaju od komunalnih preduzeća koja čiste saobraćajnice da misle na pješake i da ne zatrpavaju stajališta, kao ni trasu pruge, prilikom čišćenja saobraćajnica, jer, kako navode, na taj način se dovodi u pitanje protok javnog prevoza, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.