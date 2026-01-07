Bolesti slične gripi u KS visokog intenziteta, vakcina najučinkovitiji način prevencije

Na području Kantona Sarajevo bolesti slične gripi visokog su intenziteta. U Zavodu za javno zdravstvo KS bilježe i slučajeve COVID-19 oboljenja, kao vrste respiratornih bolesti, ali je simptomatologija uglavnom blaža nego je to bilo u godinama kad je ta bolest bila u punom jeku. Vakcinu ističu kao najučinkovitiji način prevencije obolijevanja od gripe, a savjetuju i da se imunitet jača tokom cijele godine.

Aktivnost bolesti

U informaciji o epidemiološkoj situaciji iz Zavoda za javno zdravstvo KS za Fenu navode da je u 52. sedmici (od 22.12.2025. do 28.12.2025. godine) registrovana stopa incidence od 127,05 na 100.000 stanovnika. Tako povećana aktivnost bolesti sličnih gripi visokog intenziteta prisutna je od početka decembra 2025. godine, to se utvrđuje na osnovu stope incidence.

- U Kantonu Sarajevo, od početka 2025. godine do 28.12.2025. godine, ukupno je prijavljen i 31 slučaj COVID-19 oboljenja. S obzirom na to da u navedenom periodu nije bilo hospitaliziranih slučajeva oboljelih od COVID-19 može se reći da se radi o varijantama virusa koje ne daju teške kliničke slike - navode iz Zavoda.

Od perioda kad je započelo praćenje svih respiratornih infekcija - 29.09.2025. godine pa zaključno sa 28.12.2025. godine, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo bilježi (na osnovu prijava koje pristižu iz zdravstvenih ustanova) oko 34.000 slučajeva akutnih respiratornih infekcija (ARI), oko 4.400 slučajeva bolesti sličnih gripi (ILI), a u tom periodu zabilježena su i 42 slučaja hospitalizacije zbog teških akutnih respiratornih infekcija (SARI).

Vakcinacija protiv sezonske gripe za građanstvo u Kantonu Sarajevo započela je 12.11.2025. godine, a zaključno sa 30.12.2025. godine utrošeno je više od 6.800 doza vakcine protiv sezonske gripe. Podaci su obrađeni na osnovu izvještaja što ih Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo redovno prima od JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji provodi vakcinaciju.

- Vakcinacija protiv gripe najučinkovitija je mjera prevencije gripe i komplikacija nastalih zbog toga. Iako je preporučljivo vakcinisati se prije početka sezone gripe, sve dok virus cirkulira u populaciji nije kasno za vakcinaciju protiv gripe - naglašavaju iz Zavoda.

Četverovalentna vakcina

Stanovništvu Kantona Sarajevo na raspolaganju je četverovalentna vakcina protiv sezonske gripe, a potrebno je javiti se svom ljekaru porodične medicine radi vakcinisanja. Preporučuje se za rizične grupe kao što su stariji od 65 godina i mlađe osobe koje imaju komorbiditete. Vakcinacija protiv sezonske gripe naročito je bitna i za trudnice, sigurna je i trudnice se mogu vakcinisati u svakom trimestu trudnoće.

Uz preporuku za jačanje imuniteta tokom cijele godine, zdravu ishranu i fizičku aktivnost te održavanje lične i higijene prostora, stručnjaci ističu da je u ovo doba godine važno izbjegavati gužve, skupove i zatvorene prostore. Ne preporučuju ni bliski kontakt s oboljelim osobama niti posjećivati bolesnike (ako to nije neophodno). U slučaju pojave simptoma prehlade ili gripe bitno je ostati kod kuće i ograničiti kontakt s drugim osobama te održavati higijenu okoline kroz redovno čišćenje, provjetravanje prostorija i dezinfekciju površina.

Zavod za javno zdravstvo KS procjenjuje epidemiološku situaciju na području Kantona Sarajevo na osnovu sedmično prispjelih zbirnih prijava akutnih respiratornih oboljenja i bolesti sličnih gripi iz svih zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.