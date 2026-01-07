Delegacija Vlade USK posjetila paroha bihaćkog povodom Božića

Delegacija Vlade Unsko-sanskog kantona, predvođena premijerom Mustafom Ružnićem, posjetila je danas povodom obilježavanja pravoslavnog Božića paroha bihaćkog Slavišu Milinovića, uputivši čestitke i poruke zajedništva pravoslavnim vjernicima u Krajini.

Premijer Ružnić je zajedno s ministrima Dankom Jakšićem, Denisom Osmankićem i Sanelom Zećirević parohu Milinoviću čestitao jedan od najvećih kršćanskih praznika, uz želju da vrijednosti međusobnog uvažavanja, očuvanja tradicije i suživota, po kojima je Unsko-sanski kanton prepoznatljiv, ostanu trajno njegovana društvena vrijednost.

Tokom susreta razmijenjene su prigodne čestitke, a razgovarano je i o značaju međusobnog poštovanja, otvorenog dijaloga i dobrih odnosa među ljudima različitih vjerskih uvjerenja, kao temelju stabilnosti i društvene kohezije u Unsko-sanskom kantonu.