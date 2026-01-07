Video / Situacija nešto bolja nego jučer: Vodostaj Miljacke pao

Vodostaj rijeke Miljacke danas je evidentno na nižem nivou nego jučer, na građani i dalje strahuju od novih padavina.

Rijeka Miljacka je vidno zamućena, a na njoj se nalaze velike količine smeća.

Što se tiče vodostaja Miljacke, kod Vodoprivrede je u padu i iznosi 67 centimetara, a na mjestu HS Butile na Miljacki iznosi 100 centimetara te stoji na tom nivou.

Vodostaj većine rijeka u slivu rijeke Save je u padu ili na istom nivou, osim na nekoliko mjesta na samoj Savi,a u porastu je i rijeka Tinja.

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