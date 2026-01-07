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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Nastradali u Dubrovniku je Sadmir Suljkanović: Žrtva talasa našao smiraj

Bio je izuzetan insan, kaže nam Šiljić

Suljkanović je ukopan na mjesnom mezarju. Avaz

H. Čalić

7.1.2026

Jučer je klanjana dženaza Sadmiru Suljkanoviću (43) koji je poginuo fotografirajući se na zidinama u Dubrovniku. Ukopan je na mjesnom mezarju pored džamije u rodnom selu.

Vijest da su muškarca za Novu godinu talasi visoki i do pet metara odvukli u more obišla je region, a dosad se nije znao njegov identitet.

Velika nesreća

Sadmir je iz sela Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok. S porodicom je najvjerovatnije u Hrvatsku otišao da odmori za praznike. Tog 2. januara, Dubrovnik je zahvatilo veliko nevrijeme, a talasi su o dubrovačke zidine udarali svom silinom.

Sadmira je znatiželja vukla da sve to zabilježi mobitelom, da ima slike za uspomenu i odjednom su ga talasi povukli u more. Prisutni su odmah alarmirali policiju i Dubrovačku kapetaniju. Nakon četiri sata potrage, kada se more smirilo, spasioci su pronašli beživotno Sadmirovo tijelo. Ovo je jedna od najvećih tragedija u Doboj Istoku i Lukavici Rijeci.

Osmrtnica: Imao 43 godine. Avaz

Prema riječima Sabahudina Šiljića, vlasnika građevinske firme, u kojoj je jedno vrijeme nesretni Sadmir bio zaposlen, ovo je bila dženaza na kojoj malo ko nije pustio suzu, jer se radilo o izuzetno dobrom insanu, sinu, ocu, suprugu, a koji je nesretnim slučajem izgubio život na neobičan način.

Majka Hanifa

- Šta da vam kažem, poznajem Sadmira. Malo je na svijetu takvih ljudi, insana, tako čestitih ljudi. Njegov otac Adem, majka Hanifa, supruga Almedina, učiteljica u ovdašnjoj školi, njegovi sinovi Imran i Mahir, ostali su bez sina, supruga, bez oca. Stotine ljudi došli su da na bolji svijet isprate Sadmira – kazao nam je Šiljić.

Veliki broj ljudi na dženazi. Avaz

Dženazu je predvodio mjesni imam Suad Alihodžić i svima je zahvalio što su došli da Sadmiru požele lijepi Džennet.

# DUBROVNIK
# SADMIR SULJKANOVIĆ
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