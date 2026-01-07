Nastradali u Dubrovniku je Sadmir Suljkanović: Žrtva talasa našao smiraj

Jučer je klanjana dženaza Sadmiru Suljkanoviću (43) koji je poginuo fotografirajući se na zidinama u Dubrovniku. Ukopan je na mjesnom mezarju pored džamije u rodnom selu.

Vijest da su muškarca za Novu godinu talasi visoki i do pet metara odvukli u more obišla je region, a dosad se nije znao njegov identitet.

Velika nesreća

Sadmir je iz sela Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok. S porodicom je najvjerovatnije u Hrvatsku otišao da odmori za praznike. Tog 2. januara, Dubrovnik je zahvatilo veliko nevrijeme, a talasi su o dubrovačke zidine udarali svom silinom.

Sadmira je znatiželja vukla da sve to zabilježi mobitelom, da ima slike za uspomenu i odjednom su ga talasi povukli u more. Prisutni su odmah alarmirali policiju i Dubrovačku kapetaniju. Nakon četiri sata potrage, kada se more smirilo, spasioci su pronašli beživotno Sadmirovo tijelo. Ovo je jedna od najvećih tragedija u Doboj Istoku i Lukavici Rijeci.