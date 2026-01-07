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TUMAČENJE

Šta kažu pravnici o slučaju pogibije od drveta: Krivičnom prijavom umiruju javnost

Pitanje je da li se uopće možete utvrditi pravno ili fizičko lice koje je odgovorno, kaže nam pravni stručnjak

S mjesta nesreće: Iza mlade žene ostalo je dvoje djece. Anadolija

Piše: Sedin Spahic

7.1.2026

Smrt žene na koju je pod teretom snijega palo drvo bora tokom odlaska na posao u sarajevskom naselju Grbavica uznemirilo je javnost širom Bosne i Hercegovine.

Nakon toga je vijećnik u Novom Sarajevu Arslan Dučić najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv NN lica, kako bi se utvrdila odgovornost za smrt.

Formiran spis

Portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić potvrdila je „Avazu“ da im je jučer pristigla prijava Arslana Dučića i da će biti dodijeljena postupajućem tužiocu. Neovisno o tome Tužilaštvo KS je već formiralo spis u vezi s ovim slučajem.

S pravne strane gledajući cijeli predmet, utvrđivanje krivične odgovornosti neke osobe bio bi presedan u ovom slučaju. Potvrdili su nam ovo iskusni pravni stručnjaci.

Tužilaštvu pristigla prijava, ali epilog upitan. Anadolija

- Odgovoran bi trebao biti onaj ko je zadužen za održavanje hortikulture. Tu bi se trebalo utvrditi da li je odgovaran KJKP „Rad“, Kanton Sarajevo ili Općina Novo Sarajevo. Očigledno je da se ovo radi samo da se umiri javnost. To znači da oni ne znaju uopće ko je odgovoran – ističe pravni stručnjak iz Sarajeva.

Težak slučaj

Naglašava da bi drugačija situacija bila da je to povezano direktno s radnjom nekog pojedinca, koja ima krivično-pravna obilježja.

- Koliko puta je pao snijeg s krova i ubio nekoga i ništa se nije desilo? Ovdje se radi o tome da se srušilo stablo i to se dešava... Sada je pitanje da li je uopće moguće identificirati pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za ovaj slučaj. Inžinjeri hortikulture bi možda mogli utvrditi kakvi su izgledi da neko stablo padne, ali to se neće moći riješiti, to je vrlo težak slučaj – naglasio je ovaj pravnik, procjenjujući da se ništa konkretno neće desiti.

Lom drveta može nastupiti iznenada

Iako bor važi za otpornije drvo, kombinacija faktora može dovesti do loma i pri relativno „umjerenoj“ količini snijega, jer se zadržava na iglicama i stvara veliko opterećenje. U urbanim sredinama borovi stariji od 40-60 godina često imaju oslabljen ili plitak korijen, dodatno oštećen radovima i zbijenim tlom. Zbog kombinacije snijega, vjetra i naglih temperaturnih promjena, lom ili pad drveta može nastupiti iznenada, bez jasnih prethodnih znakova.

# GRBAVICA
# SARAJEVO
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