Šta kažu pravnici o slučaju pogibije od drveta: Krivičnom prijavom umiruju javnost

Smrt žene na koju je pod teretom snijega palo drvo bora tokom odlaska na posao u sarajevskom naselju Grbavica uznemirilo je javnost širom Bosne i Hercegovine.

Nakon toga je vijećnik u Novom Sarajevu Arslan Dučić najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv NN lica, kako bi se utvrdila odgovornost za smrt.

Formiran spis

Portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić potvrdila je „Avazu“ da im je jučer pristigla prijava Arslana Dučića i da će biti dodijeljena postupajućem tužiocu. Neovisno o tome Tužilaštvo KS je već formiralo spis u vezi s ovim slučajem.

S pravne strane gledajući cijeli predmet, utvrđivanje krivične odgovornosti neke osobe bio bi presedan u ovom slučaju. Potvrdili su nam ovo iskusni pravni stručnjaci.