Uništen ribnjak porodice Delić na Oglečevskom potoku kod Goražda: Sve se srušilo kao kula od karata

Nabujali Oglečevski potok potpuno je uništio ribnjak porodice Delić u blizini Sadbe kod Goražda. Ogromne količine vode i mulja urušile su zaštitnu ogradu, a veći dio ribe je uginuo tokom noći između nedjelje i ponedjeljka. Stanje na poplavljenom ribnjaku je i dalje teško, jer nije moguće sigurno započeti čišćenje ostataka konstrukcije, pa je štetu nemoguće u potpunosti procijeniti.

- Ribnjak je u kavez sistemu, kojeg smo izgradili kao zaštitu od ptica i zvijeri, a imali smo ugrađen i sistem video nadzora. Negdje oko dva sata naveče samo je zatutnjalo, kao da se lomi nešto. Nismo imali ni struje. Sve se srušilo kao kula od karata – kaže Fikret Delić.

Dva dana i put prema Sadbi bio je u prekidu, pa je komunikacija s gradom bila nemoguća. Delić kaže da je ovo drugi put da ribnjak trpi velike štete, nakon što je neko od mještana uzvodno tokom ljeta bio prekinuo dotok vode Oglečevskim potokom.

- To nisam ni prijavio, a 20.000 riba smo izgubili za pola sata. Borili sam se kako smo znali i umjeli, nismo željeli da opterećujemo ni organe, jer svakome je “puna kapa”. Međutim, ovo sada je prevršilo svaku mjeru, jer više od polovine ribnjaka je uginulo. To je oko 4-5 tona ili oko 50.000 maraka. Evo par dana ne mogu ni da uđem u ribnjak, jer nije ni sigurno još. Nisam se pokajao što sam došao u Goražde, jer zadovoljan sam s ovim narodom, od poštara do inspektora. Pa i vlašću, niko meni ništa nije dužan, a i ja gledam da nismo nikome ništa dužni. Ipak je ovo veliki poduhvat, više od 230.000 maraka smo uložili do sada – ističe Delić.

Događaj je prijavljen nadležnim službama i očekuje se posjeta, kako bi se procijenila šteta.