Odgovor.ba: HINA nespretno i netačno prenijela informacije iz Avaza o Koridoru 5C

Od Sarajeva do Zagreba autocestom do kraja 2026. godine – objavili su ovih dana mediji u Hrvatskoj, pozivajući se na tamošnju državni agenciju HINA. Tekst je prenijelo i nekoliko medija u Bosni i Hercegovini, piše Odgovor.ba.

Istina je da se od Sarajeva do Zagreba autocestom neće moći voziti ni u narednih šest godina, jer radovi na jednoj dionici nisu još ni počeli.

Upravo je to ona dionica, Poprikuše–Ozimica (teritorij općine Žepče) zbog koje je rukovodstvo JP Autoceste Federacije BiH pod istragom Ureda evropskog tužitelja (EPPO), zbog sumnji na korupciju prilikom izbora firme za nadzor radova.

Kako je javila HINA, pozivajući se, pak, na Dnevni avaz, iz Autocesta su saopćili da je plan „da sjeverni dio koridora Vc bude u potpunosti završen i pušten u promet do kraja 2026. godine“.

Pod sjevernim dijelom, vidimo u nastavku izjave iz ovog javnog preduzeća u dubokim problemima, podrazumijeva se autocesta od Sarajeva do Bosanske Gradiške, preko autoceste u entitetu RS, koja je već izgrađena.

Ali sve i da Autoceste do kraja godine puste u promet preostale dionice (kod Zenice: Vraca–Ponirak, Ponirak–Vranduk, Vranduk–Nemila) te dvije sjeverno od Žepča (Ozimica–Medakovo, Medakovo–Putnikovo brdo), ostaje 12 kilometara kod Žepča – onih 12 kilometara koji su zapeli zbog evropske istrage.

EPPO istražuje aktuelnu upravu Autocesta na čelu s direktorom Denisom Lasićem. U oktobru ove godine EPPO je potvrdio da je pokrenuta istraga protiv šest osoba, među kojima su i tri zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, zbog sumnji na korupciju u projektu izgradnje dionice autoputa Medakovo–Poprikuše.

Pod istragom su, uz Lasića, izvršni direktor Autocesta Asmir Dževlan, konsultant u Autocestama Erdal Trhulj i službenica za javne nabavke Katica Vranjković.

Evropska investiciona banka (EIB) obustavila je povlačenje kredita Autocestama upravo zbog ove istrage, a zbog svega je preduzeće u ogromnim finansijskim problemima.

Zašto je HINA nespretno i netačno prenijela informacije iz Avaza – navodeći da će “putnici iz zapadnog dijela Hrvatske, odnosno iz pravca Zagreba, moći će se voziti autocestom cijelim putem do Sarajeva“ – pitanje je ovu državnu informativnu agenciju i njihovog sarajevskog dopisnika Ranka Mavraka, piše Odgovor.ba.

U svakom slučaju, Mavrak i HINA svom čitateljstvu, pogotovo onom koje je zainteresirano putovati iz pravca Zagreba ka Sarajevu, duguju ispravku i izvinjenje.