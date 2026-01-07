Sarajevski 40, zenički 8,2 miliona KM: Pola Ukovog helikoptera platilo bi čišćenje snijega u Sarajevu

Nabavka helikoptera za Kanton Sarajevo funkcioniše po principu iz pjesme „u oktobru, bit će u novembru, u novembru, bit će u decembru“.
Vlada KS je zaključkom iz 15. avgusta 2019. godine donijela odluku o pokretanju procedure formiranja helikopterske jedinice i nabavke helikoptera, a evo dočekasmo i 2026. godinu, ali ne dočekasmo helikopter.
Finansijski problemi
Posljednje informacije od resornog ministra Admira Katice (NiP) kažu da nas dijeli nekoliko mjeseci i da mogu gledati kako se proizvodi u fabrici. Valjda ne bude kao i s brojnim ranijim najavama za isti.
Kompletna kupovina činila se poprilično iracionalnom, pogotovo nakon što je Kanton Sarajevo ušao u finansijsku dubiozu zbog nesposobnih vlasti koje nisu u stanju da rasporede budžetska sredstva na adekvatan način i zato što je ogromna stranačka mašinerija zaposlena prethodnih godina u raznim institucijama.
A o rasporedu budžetskih sredstava i efikasnosti najbolje govori komparacija nabavke helikoptera između onog koji nabavlja Kanton Sarajevo i onog koji je nabavila Vlada Zeničko-dobojskog kantona.
Ukratko, Vlada ZDK je krajem 2024. godine najavila da će u narednoj godini kupiti helikopter, u 2025. godini su proveli kompletnu proceduru i kupili helikopter, a krajem 2025. godine on je i promoviran na platou sjedišta Specijalne policije MUP-a ZDK u Lukovom Polju kod Zenice.
Civilna zaštita
Riječ je o Airbusu AS 350, koji će služiti za potrebe civilne zaštite, policije i zdravstvenih institucija. Sve to koštalo je građane 8,2 miliona KM.
Što se tiče nabavke helikoptera u KS, ona je koštala 35,5 miliona, a očekuje se da s obukom i ostalim troškovima taj iznos pređe i 40 miliona KM.
Smanjeni penali
Osim nerazumne cijene, Ured za reviziju institucija u FBiH je u svom revizorskom izvještaju govorio kako se pogodovalo kompaniji iz Zenice da dobije ovu nabavku, da su smanjeni penali za kašnjenje, da nije definiran rok isporuke, a sve suprotno tenderskoj dokumentaciji.
Da je novac uložen u borbu protiv snijega, trebalo bi manje od pola cijene helikoptera
Naprimjer, sa 40 miliona KM, borba protiv snježnog nevremena u Kantonu Sarajevo mogla je biti sistemski i trajno unaprijeđena, umjesto jednokratne i sporne investicije. Evo konkretne, realne računice, zasnovane na praksama civilne zaštite u EU:
- 60–80 savremenih ralica i posipača (150–200.000 KM po vozilu, ili ukupno 10,8 do 14,4 miliona KM)
- Specijalna vozila za uske i strme ulice + rezervna mehanizacija (2-3 miliona KM).
Dakle, od 13 do 17 miliona KM trebalo bi za kompletnu, modernu zimsku mehanizaciju koja bi pokrivala cijeli kanton i trajala godinama. Drugim riječima: za manje od pola cijene sarajevskog helikoptera mogao se riješiti ključni problem Sarajeva zimi.
Dodatno, sa šest do osam miliona KM mogle su se formirati stalne profesionalne zimske jedinice Civilne zaštite, s plaćenim dežurama, obukom i opremom, koje bi bile dostupne 24 sata dnevno tokom cijele zime. To bi omogućilo brzu i organizovanu reakciju na snijeg i led, umjesto ad hoc improvizacija svaki put kada padnu obilnije padavine.