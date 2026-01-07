Sarajevski 40, zenički 8,2 miliona KM: Pola Ukovog helikoptera platilo bi čišćenje snijega u Sarajevu

Nabavka helikoptera za Kanton Sarajevo funkcioniše po principu iz pjesme „u oktobru, bit će u novembru, u novembru, bit će u decembru“. Vlada KS je zaključkom iz 15. avgusta 2019. godine donijela odluku o pokretanju procedure formiranja helikopterske jedinice i nabavke helikoptera, a evo dočekasmo i 2026. godinu, ali ne dočekasmo helikopter. Finansijski problemi Posljednje informacije od resornog ministra Admira Katice (NiP) kažu da nas dijeli nekoliko mjeseci i da mogu gledati kako se proizvodi u fabrici. Valjda ne bude kao i s brojnim ranijim najavama za isti. Kompletna kupovina činila se poprilično iracionalnom, pogotovo nakon što je Kanton Sarajevo ušao u finansijsku dubiozu zbog nesposobnih vlasti koje nisu u stanju da rasporede budžetska sredstva na adekvatan način i zato što je ogromna stranačka mašinerija zaposlena prethodnih godina u raznim institucijama.

Kompletna nabavka helikoptera u Zenici završena u 2025. godini, u Sarajevu pokrenuta 2019. godine, a još nije stigao . Fena Kompletna nabavka helikoptera u Zenici završena u 2025. godini, u Sarajevu pokrenuta 2019. godine, a još nije stigao . Fena

A o rasporedu budžetskih sredstava i efikasnosti najbolje govori komparacija nabavke helikoptera između onog koji nabavlja Kanton Sarajevo i onog koji je nabavila Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Ukratko, Vlada ZDK je krajem 2024. godine najavila da će u narednoj godini kupiti helikopter, u 2025. godini su proveli kompletnu proceduru i kupili helikopter, a krajem 2025. godine on je i promoviran na platou sjedišta Specijalne policije MUP-a ZDK u Lukovom Polju kod Zenice. Civilna zaštita Riječ je o Airbusu AS 350, koji će služiti za potrebe civilne zaštite, policije i zdravstvenih institucija. Sve to koštalo je građane 8,2 miliona KM. Što se tiče nabavke helikoptera u KS, ona je koštala 35,5 miliona, a očekuje se da s obukom i ostalim troškovima taj iznos pređe i 40 miliona KM. Smanjeni penali Osim nerazumne cijene, Ured za reviziju institucija u FBiH je u svom revizorskom izvještaju govorio kako se pogodovalo kompaniji iz Zenice da dobije ovu nabavku, da su smanjeni penali za kašnjenje, da nije definiran rok isporuke, a sve suprotno tenderskoj dokumentaciji.

Ovako izgleda helikopter koji nikad nije stigao . Bell 412EPX Ovako izgleda helikopter koji nikad nije stigao . Bell 412EPX