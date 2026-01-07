Potvrđena optužnica protiv Radislava Krstića, koji je već osuđen u Hagu zbog genocida na 35 godina zatvora

Državni sud potvrdio je optužnicu kojom se haškom osuđeniku Radislavu Krstiću na teret stavlja zločin protiv čovječnosti počinjen u Novoseocima kod Sokoca tokom 1992. godine.

Iz Suda su saopštili da je Krstić, između ostalog, optužen da je od sredine maja pa najmanje do kraja septembra 1992. na području opštine Sokolac, u okviru široko rasprostranjenog i sistematičnog napada usmjerenog na civilno stanovništvo – kao komandant Druge romanijske motorizirane brigade Vojske Republike Srpske (VRS) – s drugim njemu poznatim osobama, planirao, naredio, počinio, podstrekavao i pomagao u planiranju, pripremanju, činjenju i prikrivanju zločina protiv čovječnosti i to progonom kroz prisilno preseljenje stanovništva, ubijanjem, uništavanjem i pljačkom pokretne i nepokretne imovine, te rušenjem vjerskog objekta.

Krstić je, kako se navodi, pri tome svjesno i voljno učestvovao u realizaciji zajedničkog zločinačkog plana vojnih, civilnih i policijskih vlasti opštine Sokolac, čiji je cilj bio da se Bošnjaci sela Novoseoci prisilno protjeraju s teritorije pod kontrolom srpskih vlasti.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da su nakon napada žene i djeca odvojeni od muškaraca, koji su vojnim kamionima transportovani na smetljište na lokaciji Ivan Polje, gdje su strijeljani i ubijeni.

Tokom počinjenog zločina, kako su rekli tada iz Tužilaštva, izvršeno je pljačkanje i uništavanje imovine, a mjesna džamija je porušena i ostaci bačeni na tijela žrtava na deponiji Ivan Polje.

“Na navedenoj lokaciji ubijene su 44 žrtve, od kojih je najmlađi ubijeni imao 14, a najstariji 77 godina. Tijela 43 žrtve ekshumirana su i pronađena, dok se za posmrtnim ostacima jedne žrtve još uvijek traga”, navelo je Tužilaštvo.

Krstić je u Haškom tribunalu, u svojstvu komandanta Drinskog korpusa VRS-a, osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici u julu 1995. godine. Detektor je u aprilu prošle godine pisao da je Krstić prebačen u Estoniju, gdje će služiti ostatak kazne. U Sudu BiH je u toku postupak za zločine u Novoseocima.