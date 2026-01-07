Tužilaštvo BiH neće voditi istragu zbog ploče ratnom zločincu Mladiću: Kažu da je postavljena dok nije bio osuđen

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da neće provoditi istragu u vezi s postavljanjem spomen-ploče Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom ratnom zločincu. Odluku je potpisala tužiteljica Biljana Simeunović, a povod je bila prijava koju je još 2022. godine podnio vijećnik Općinskog vijeća Novo Sarajevo Arslan Dučić.

Dučić je prijavu podnio protiv gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, predsjednika Opštinske boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiše Tuševljaka, kao i protiv nepoznatih osoba. Međutim, Tužilaštvo BiH je zaključilo da nema osnova za krivično gonjenje.

Prema Naredbi o neprovođenju istrage, razlog za ovakvu odluku leži u činjenici da je spomen-ploča prvobitno postavljena 2014. godine, u vrijeme kada Mladić još nije bio pravosnažno osuđen. Podsjetimo, Mladić je tek 2021. godine osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina protiv čovječnosti.

Poseban fokus prijave bio je na tvrdnji da je nakon izricanja pravosnažne presude postavljena nova ploča s istim tekstom. Ipak, iz Tužilaštva BiH navode da tokom predistražnih radnji nije bilo moguće utvrditi da li je 2022. godine riječ o restauraciji stare ploče ili o postavljanju potpuno nove. Naime, sporna ploča, koja se nalazi na Vracama, bila je uništena 2022. godine, a dvije osobe su zbog toga pravosnažno osuđene pred Osnovnim sudom u Sokocu.

Pripadnici SIPA-e pokušali su, kako se navodi, ukloniti ploču kako bi se utvrdilo njeno porijeklo, ali u tome nisu uspjeli jer je bila čvrsto zalijepljena za kamenu podlogu nepoznatim sredstvom, uz dodatni premaz oko ivica. Zbog rizika od oštećenja i nedostatka adekvatnog alata, ploča nije mogla biti skinuta.

S obzirom na to da ploča nije uklonjena, te da je tekst na njoj identičan onom iz 2014. godine, Tužilaštvo BiH je zaključilo da se radi o restauraciji starog obilježja. Samim tim, prema njihovoj interpretaciji, nisu prekršene odredbe Krivičnog zakona BiH o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, koje je 2021. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko.

Važno je napomenuti da je krivičnu prijavu zbog iste ploče podnio i delegat u Domu naroda Federacije BiH Haris Zahiragić. Ipak, prema dostupnim informacijama, njegova prijava nije spojena s Dučićevom, a status tog predmeta za sada nije poznat.