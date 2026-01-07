Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U DRUGOJ FAZI PRIMIRJA

Jednoglasna odluka Predsjedništva: Vojnici OS BiH idu u mirovnu misiju u Gazu

Ovakvu mogućnost je Helez najavio još u novembru

Oružane snage BiH. Avaz

S. S.

7.1.2026

Članovi Predsjedništva BiH jednoglasno su donijeli odluku o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi.

Mogućnost angažmana pripadnika Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi ranije je najavio ministar odbrane Zukan Helez (SDP).

– Želim podijeliti jednu vijest koju do sada nismo iznosili u javnosti, a to je da razgovaramo i dogovaramo da naše mirovne snage učestvuju u mirovnoj misiji u Gazi koju bi predvodile Sjedinjene Američke Države – rekao je Helez u novembru prošle godine.

Krajem 2025. godine, američki zvaničnici su tokom sastanaka s bh. političarima predložili da se vojnici Oružanih snaga BiH dobrovoljno prijavljuju za odlazak u Gazu. U tom trenutku, međutim, nisu bili poznati svi detalji o obimu i načinu učešća.

Planirano je da pripadnici OS BiH u misiju idu isključivo na dobrovoljnoj osnovi, uz novčanu naknadu koja je u ovakvim međunarodnim misijama uobičajeno značajna. Također, dio prijedloga predviđa da jedan oficir Oružanih snaga BiH bude uključen u jedinstvenu komandnu strukturu, koja bi zajedno s Odborom za mir upravljala Međunarodnim stabilizacijskim snagama (ISF).

Dolazak ISF-a u Gazu, u čijem bi sastavu mogli biti i vojnici iz Bosne i Hercegovine, predviđen je drugom fazom mirovnog sporazuma koji su potpisali Izrael i palestinska grupa Hamas. Sporazum se trenutno još uvijek nalazi u prvoj fazi.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# MIROVNA MISIJA
# GAZA
# OS BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.