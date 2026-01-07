Za čišćenje snijega u Sarajevu angažovano 100 radnika s biroa

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u cilju unapređenja zimskog održavanja i poboljšanja stanja na terenu, dogovorilo je jučer sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo dodatno angažovanje radne snage putem KJKP Rad.

U skladu s dogovorom, planirano je zapošljavanje do 100 radnika na period do 60 dana, po osnovu ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova. Radnici će prvenstveno biti angažovani na uklanjanju snijega na lokacijama gdje to nije moguće izvršiti standardnom mehanizacijom, nego se mora vršiti ručno. U periodima bez snježnih padavina, isti radnici bit će angažovani na poslovima održavanja komunalne čistoće na području Kantona Sarajevo.

- Obaveza KJKP Rad je da pokrene proceduru u najkraćem mogućem roku, kako bi dodatni radnici što prije bili raspoređeni na teren. Svjesni činjenice da obilne i dugotrajne snježne padavine, niske temperature, kao i specifičnosti urbanog prostora, predstavljaju dodatno opterećenje za sistem zimskog održavanja i komunalna preduzeća na terenu, Ministarstvo i nadležna preduzeća kontinuirano rade na jačanju operativnih kapaciteta kako bi se stanje unaprijedilo - navode iz resornog ministarstva.

Prema informacijama Kantonalne uprave civilne zaštite, ledena kiša i snježne padavine koje su padale tokom noći, osim problema u odvijanju saobraćaja na području Kantona, nisu prouzrokovale veće probleme u pružanju drugih komunalnih usluga. Nivoi vodostaja svih vodotoka na području KS su u kontinuiranom opadanju, dok su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite KS imali tri manje intervencije.