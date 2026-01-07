Za "Dnevni avaz" potvrđeno: Bit će ispitan vozač Golfa zbog smrti Adema Jušića

Smrt Adema Jušića u Bihaću potresla je taj grad i Unsko-sanski kanton, a sada su se pojavile nove informacije u javnosti. Jušić, koji je imao 22 godine, učestvovao je u saobraćajnoj nesreći koja se desila početkom ovog mjeseca, kada je došlo do sudara dvaju vozila marke Golf. Semafori nisu radili Sada se na društvenim mrežama oglasio Kemal Miskić, koji je bio učesnik ove nesreće, vozač Golfa 4. Prema njegovim tvrdnjama, tokom nesreće, te večeri, semafori na raskrsnici nisu radili.



- Ja sam izlazio na raskrsnicu, s tim da semafor nije radio, pogledao sam desno, lijevo u mom vidokrugu nije bilo drugih vozila. Taman kad sam krenuo izaći drugo vozilo marke Golf 7 (bijeli) kojim je upravljao Adijan Ramakić, u kojem su se nalazili Adem Jušić (sjedio nazad), Harun Konjević (suvozač) i Merim Mulalić koji je sjedio na zadnjem sjedištu pored Adema Jušića, udario je u moje vozilo (naprijed, u ćošak vozila) nenormalno velikom brzinom. Kad se desila saobraćajka sat na mom autu je zakucao na 30 i ostao tako, što vam tvrdi da nisam ni krenuo kako treba, a udar se desio – naveo je Miskić.

Kako on tvrdi, vozilo kojim je upravljao Ramakić je bilo u bjekstvu od policije, jer je prije toga prošao na prijašnjem semaforu kroz crveno svjetlo. Dodao je da prilikom udara navedeni Adijan vozio brzinom od 150 km/h gdje je dozvoljena brzina kretanja 50 km/h.

- Tokom uviđaja dotični Merim Mulalić je pokušao da pobjegne s mjesta neseće, a meni nije dozvoljeno da vidim svoje auto i prisustvujem uviđaju. Majka navedenog Adijana Ramakića je prisustvovala sve vrijeme uviđaju i pričala s policijom. I bila u njihovom autu. Od saobraćajne nesreće do završetka uviđaja bila je prisutna, a nakon toga i u bolnici. Ovo govorim javno, jer navedena gospođa radi u sudu te pokušavaju zataškati pravu istinu i krivnju svaliti na mene. Zašto se nigdje ne spominje bahati vozač i nedozvoljena brzina? Zašto se istraga vodi od pola? Zašto se ne priča od početka? Zašto se ne smije pričati o tome jer, navodno, to remeti tok istrage? Koje istrage ako se ne govori od početka kako je bilo? Zašto svjedoci šute i kriju, zataškavaju kako je došlo do saobraćajne nesreće? Zašto prijatelji od Adema ne kažu istinu, je l' se boje nekog ili žele samo doktora okriviti, a vozača zaštiti, jer im je to prijatelj – napisao je Miskić. Istražne radnje Kako je za „Dnevni avaz“ jučer potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, s obzirom na to da je Miskić jedan od učesnika saobraćajne nezgode, samim tim slijedom on će biti ispitan, ali za sada nije poznato u kojem svojstvu, te će to odrediti Kantonalno tužilaštvo USK.

- Istraga i istražne radnje se vode pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva. Svakako da će biti pozvan, sada u kojem svojstvu, da li kao osumnjičeni ili kao svjedok, još ne znamo. Oni što nalože nama, mi postupamo po tome – rečeno je za naš medij iz MUP-a USK. Na naše pitanje da li je ispitan prijatelj Jušića, istakli su da će se tek provoditi istražne radnje. Dodali su kako je obavljen uviđaj na mjestu nesreće, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva. Također, dodali su da će postupajući tužilac naložiti dalje istražne radnje koje će se provoditi. - Čeka se nalaz obdukcije kako bi se moglo znati u kojem će se smjeru ići dalje – rečeno je za „Dnevni avaz“.