Počela nova sezona, danas i besplatna Škola skijanja za početnike na Ponijerima

Nakon što je u ponedjeljak bilo zakazano pa zbog nepovoljnih vremenskih uslovima otkazan start skijaške noćnim skijanjem, jučer je zvanično otvorena ski sezona na Ponijerima kod Kaknja, koja je startala poludnevnim skijanjem, potvrdio je Feni direktor JU KSC Kakanj Dženan Ajdinović.

Ljubitelje zimskih sportova dočekala je potpuno uređena staza, a osim, od 13.00 do 16.00 sati organiziranog poludnevnog, sinoć je organizirano i noćno skijanje, u terminu od 18.00 do 21.00 sat.

Škola skijanja

- Za sve posjetioce jučer je korištenje ski lifta bilo potpuno besplatno, jer je troškove rada snosila Općina Kakanj, koja, na taj način, daje podršku razvoju zimskog turizma i promociji Ponijera kao omiljene destinacije za rekreaciju i odmor.

Danas je, uz redovno dnevno skijanje, u terminu od 10.00 do 16.00 sati, startala i besplatna Škola skijanja za početnike, koju, također, finansira Općina Kakanj, ističe Ajdinović.

Program Škole skijanja, napominje, prilagođen je početnicima, ali se mogu prijaviti svi koji su zainteresovani da nauče prve korake na skijama.

- Mogu se prijaviti svi od 6 godina do 66 godina, a Škola traje minimalno tri dana. Broj prijava je ograničen, a prva grupa, koja je treninirala od 10 do 12, imala je osam, dok je druga grupa, koja je radila od 13 do 15 sati, imala 15 polaznika.

Grupa može imati najviše 15 djece, odnosno učesnika, a prijave se vrše isključivo na biletarnici Ski centra Ponijeri - pola sata prije početka treninga. Polaznici trebaju imati odgovarajuću opremu za skijanje, a korištenje ski-lifta moguće je uz kupljenu ski-kartu (obavezno za napredni stepen) - kaže Ajdinović.

Sutra dnevno skijanje

Sutra je planirano dnevno skijanje, dok će u petak i subotu skijašima biti na raspolaganju dnevno (od 10.00 do 16.00 sati) i noćno skijanje (od 18.00 do 21.00 sat).

Općina Kakanj finansira i prijevoz u dane vikenda, za vrijeme školskog raspusta, koji je u Zeničko-dobojskom kantonu počeo 5. januara, dok će se djeca u škole vratiti 26. januara.

Cijena korištenja ski-lifta nije povećavanja pa je za cjelodnevno skijanje potrebno izdvojiti 20, a za poludnevno i noćno po 15 KM.