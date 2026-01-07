Tužilaštvo HNK istražuje izgradnju zgrade Hrvatskog kazališta u Mostaru

Tužilaštvo HNK pokrenulo je predistražne radnje povodom krivične prijave koju je podnijelo Udruženje građana Mostarski krug a koja se tiče nelegalne izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u centru Mostara, piše Mostar.live.

Predmet vodi tužiteljica Valerija Tomić, a postupanje je otvoreno danas saslušanjem prijavitelja.

Da podsjetimo Građanska inicijativa „Mostarski krug“ podnijela je Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Mostara Maria Kordića i građevinskog inspektora Marina Muse.

Prijava je podnesena zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlaštenja u slučaju izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Mostaru.

U prijavi se navodi da su Kordić i Musa, svjesno i protivno zakonu, omogućili nastavak i legalizaciju gradnje objekta koji, kako tvrde iz Mostarskog kruga, od 1996. godine nema pravno valjanu građevinsku dozvolu.