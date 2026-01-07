Tužilaštvo HNK istražuje izgradnju zgrade Hrvatskog kazališta u Mostaru

Tužilaštvo HNK pokrenulo je predistražne radnje povodom krivične prijave koju je podnijelo Udruženje građana Mostarski krug a koja se tiče nelegalne izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u centru Mostara, piše Mostar.live.
Predmet vodi tužiteljica Valerija Tomić, a postupanje je otvoreno danas saslušanjem prijavitelja.
Da podsjetimo Građanska inicijativa „Mostarski krug“ podnijela je Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Mostara Maria Kordića i građevinskog inspektora Marina Muse.
Prijava je podnesena zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlaštenja u slučaju izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Mostaru.
U prijavi se navodi da su Kordić i Musa, svjesno i protivno zakonu, omogućili nastavak i legalizaciju gradnje objekta koji, kako tvrde iz Mostarskog kruga, od 1996. godine nema pravno valjanu građevinsku dozvolu.
Prema navodima iz prijave, riječ je o krivičnom djelu Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. Krivičnog zakona Federacije BiH, za koje je zaprijećena kazna od najmanje tri godine zatvora.
Uz prijavu su priloženi brojni dokazi, među kojima su dopisi međunarodnih i domaćih institucija koji potvrđuju da HNK u Mostaru nikada nije dobio zakonitu dozvolu za gradnju. Među dokumentima se, između ostalog, nalaze dopis Ureda visokog predstavnika (OHR) iz 1997. godine, rješenje urbanističko-građevinskog inspektora Nenada Ibrulja iz 2001. godine o obustavi radova, te službene zabilješke i izvještaji drugih inspektora koji su više puta konstatovali da se radovi izvode bez važećih dozvola.
Kao svjedoci u prijavi navedeni su Amira Trbonja, Jesenka Mahinić, Nenad Ibrulj, Nebojša Šarić, Salem Marić, Ivan Vukoja, Almir Mujkanović, Mijo Brajković, Borislav Puljić i Safet Oručević.
Iz Mostarskog kruga navode da se od Tužilaštva zahtijeva hitno pribavljanje dokumentacije i protokola Grada Mostara koji se odnose na rješenje o građenju HNK iz 1996. godine, koje nazivaju „krivotvorinom“, jer, kako tvrde, ne postoji u arhivskim evidencijama.